Manuela chiamata in procura: "Dirò la verità come sempre,. Louis in carcere? Non a causa mia"

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli

I tempi sono maturi. Dopo più di 16 mesi dall’inizio dell’inchiesta per far luce sull’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023, le indagini stanno registrando una decisiva accelerata che, inesorabilmente, porterà alla chiusura del fascicolo e all’eventuale rinvio a giudizio di chi la procura riterrà il possibile responsabile del delitto. Nel mirino, in carcere da luglio, c’è Louis Dassilva. Un uomo per due donne. Le due compagne, moglie ed ex amante, che dopo quasi 17 mesi dopo l’omicidio e la scoperta della relazione clandestina non hanno ancora finito di darsi battaglia. Da un lato la moglie, Valeria Bartolucci, per la quale di recente la consulente Roberta Bruzzone ha espresso forti timori per le condizioni di salute e psicologiche. Dall’altro lato, l’ex amante Manuela Bianchi, assistita dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan. Entrambe tornate prepotentemente alla ribalta del giallo dopo la recente convocazione delle prima in procura. Convocazione a cui la prossima settimana, o martedì o mercoledì, farà seguito – salvo imprevisti – quella di Manuela.

"Dall’incontro che verrà mi aspetto che possano chiedermi delle delucidazioni. Delucidazioni su argomenti che però sono stati già trattati, nel tentativo di essere il più chiara e limpida possibile", spiega le proprie impressioni la Bianchi, che fu la prima a trovare il cadavere di Pierina nel sotterraneo la mattina del 4 ottobre ’23. "Non ho idea di che cosa vogliano mettere sotto la lente gli inquirenti – continua la donna –, ma qualunque cosa vorranno sapere, io sarò sincera a dirò la verità, come ho sempre fatto". Tra il ventaglio degli argomenti che la squadra mobile, coordinata dal pm Daniele Paci, potrebbe toccare c’è sicuramente il recente audio di Valeria Bartolucci, nel quale la donna avrebbe detto di essere stata sulla scena del crimine e di avere persino aiutato – suggerendo come pulire le tracce – le due persone trovate di sotto. "Riguardo a questo audio – commenta Manuela Bianchi – vorrei poterlo ascoltare, se sarà possibile, perché vorrei sapere precisamente cosa dice. In ogni caso, visto che sono trapelate informazioni sul senso di questo vocale, dico che Valeria sta assolutamente mentendo, parlando di una cosa che non è mai avvenuta. Il perché però le abbia dette quelle cose, non lo so".

L’acrimonia tra le due è infatti tutt’altro che latente da quando la squadra mobile ha fatto luce sulla relazione clandestina che la Bianchi aveva con Dassilva e, difatti, Manuela sostiene: "Sono 17 mesi che Valeria continua a dire che il delitto è colpa nostra, mia e di mio fratello Loris. Ma lo dice solamente da dopo che è emersa la relazione che io avevo con Louis, perché nel primo mese ci considerava invece entrambi innocenti. Per cui – aggiunge ancora la Bianchi –, bisognerebbe anzitutto chiedere lei come mai ha cambiato idea. Il perché dice questo, ripeto, io non lo so. So solo che se Louis è in carcere ora, non è assolutamente a causa mia, come sostiene sua moglie". Secondo Manuela Bianchi, "ho sempre detto che per come l’ho conosciuto io, Dassilva non potesse aver fatto una cosa di quel genere. La causa per cui Louis ora è in carcere è se mai perché sia lui che lei (Valeria, ndr) hanno detto diverse bugie e inesattezze. In particolar modo Valeria, che addirittura è stata considerata dal Tribunale del riesame totalmente inattendibile".

Guardando avanti e scrutando l’imminente destino dell’inchiesta, la nuora di Pierina Paganelli aggiunge quindi: "Secondo me siamo vicini a una svolta, perché questo audio, se è vero che esiste un audio che avrebbe registrato Valeria, mi dà l’idea di rappresentare un bello scossone per nuove indagini approfondite. Riguardo invece ai test sulla cam3, quel giorno io non ho visto Louis direttamente. A rivedere però le immagini di quel momento, mi è sembrato sempre molto sereno. E questo mi fa pensare che o era contento di fare quella prova... oppure non saprei. Non sono nella sua testa e non so cosa stesse provando in quel momento così particolare".