Versione di Manuela sotto la lente, nuovo faccia a faccia con Dassilva?

Rimini, 6 marzo 2025 – Il giallo di via del Ciclamino ruota attorno all’interrogatorio di Manuela. E non potrebbe essere altrimenti ora che la nuora di Pierina Paganelli per la prima volta dopo 17 mesi dall’assassinio ha tirato in ballo l’ex amante e unico indagato per omicidio, collocandolo nel seminterrato di via del Ciclamino poco prima che lei scoprisse il cadavere. Nelle quasi 13 ore di dichiarazioni rese da Manuela al pm Daniele Paci, in qualità di indagata per favoreggiamento, la Bianchi infatti avrebbe detto di avere incontrato Dassilva in garage la mattina del 4 ottobre 2023 alle 8.09. Di averci parlato e che Louis le avrebbe detto di non urlare, che cosa avrebbe trovato al di là della porta tagliafuoco e come comportarsi subito dopo.

Louis Dassilva e Manuela Bianchi sono ora entrambi indagati

Inquirenti al lavoro dopo le dichiarazioni di Bianchi

Dichiarazioni quelle della Bianchi che sono ora tutte sotto la lente degli agenti della squadra mobile, che sono al lavoro per trovare riscontri anche a particolari inediti resi dalla donna. Anche considerando che potrebbe essere che Manuela non abbia ancora riferito tutto quel che sa a chi indaga o che abbia ancora alterato alcuni aspetti del racconto.

Per Dassilva sono bugie

Il tutto mentre dal carcere Louis Dassilva tramite i propri avvocati ha già fatto sapere che si tratterebbe solo di bugie e che lui, fino a che non fu proprio Manuela a chiamarlo per metterlo al corrente di una persona morta nel seminterrato, non avrebbe saputo nulla di Pierina morta in garage. Va da sé però che nell’ambito dell’inchiesta chi indaga avrà bisogno di più di una versione fornita a mezzo stampa da parte di Louis Dassilva, che resta al momento l’unico sospettato per il delitto. Ecco perché stando ad alcune indiscrezioni nei prossimi giorni potrebbe esserci la richiesta di un nuovo interrogatorio a Dassilva, per ascoltare – se non dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere – la sua versione su quei minuti in cui è stato tirato in ballo dall’ex amante.

Possibile un altro incidente probatorio

Non solo. Poiché le dichiarazioni rese da Manuela in interrogatorio potrebbero anche essere ripetute in una sede molto particolare. Un’altra ipotesi che si sta facendo strada tra le prossime eventuali mosse di chi indaga è persino la richiesta di un ulteriore incidente probatorio proprio per cristallizzare l’ultima e inedita versione dei fatti fornita agli inquirenti da Manuela Bianchi. Questa mossa, per blindare le dichiarazioni della donna contro Dassilva in vista di un eventuale processo, si svolgerebbe con una sorta di confronto tra gli ex amanti: ossia con Manuela chiamata a ripetere la propria nuova versione davanti all’indagato Louis. Un faccia a faccia che metterebbe insomma l’una davanti all’altro i protagonisti, nonché indagati, del giallo di via del Ciclamino per omicidio lui e favoreggiamento lei.

Le perizie foniche

La certezza in questa fase investigativa è comunque che gli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, abbiano intanto richiesto al dottor Marco Zonaro, consulente di parte, un’integrazione della consulenza fonica di parte, dallo stesso già resa e già in possesso dei difensori, al fine di “valutare con ulteriore estrema attenzione i suoni percepibili nel sotterraneo nel complesso di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre 2023”.

Il focus è su un bisbiglio captato dalla telecamera nei garage che, posta a sessanta metri di distanza, stando alla perizia compiuta dalla procura, avrebbe catturato tra le 8.09 e le 8.13 l’incontro tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva e le parole che i due si sarebbero scambiati prima che la donna vedesse il corpo di Pierina Paganelli. Non è infine escluso che anche su questo nuovo elemento investigativo non possa essere richiesto un incidente probatorio, per fare determinare a un consulente terzo se effettivamente la registrazione confermi la versione di Manuela o meno.