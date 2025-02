Manuela, il confronto slitta ancora: cosa non torna

Dovrebbe essere lunedì mattina la nuova data nell’agenda della procura di Rimini per ascoltare a sommarie informazioni testimoniali Manuela Bianchi, la nuora di Pierina ed ex amante dell’unico indagato Louis Dassilva, con la quale ripercorrere tra le altre cose proprio le fasi del ritrovamento del cadavere della signora. Quella mattina del 4 ottobre 2023 infatti la telecamera in un garage del seminterrato di via del Ciclamino 31 aveva registrato il rumore dell’auto di Manuela rientrare a casa alle 8.06 e la chiusura della basculante del garage tre minuti dopo. Dalle 8.09 quando si sente anche il rumore della porta tagliafuoco che dà sulla scena del crimine aprirsi, alle 8.20, il vuoto. Un silenzio di 11 minuti su cui Manuela, assistita dallo studio legale Barzan, sarà nuovamente ascoltata da chi indaga per verificare sulla base di nuovi elementi se la donna abbia sempre detto la verità al riguardo. In via astratta e nel caso in cui chi indaga dovesse ritenere mendaci alcune dichiarazioni rese dalla Bianchi, non è escluso che Manuela possa essere iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento o false informazioni al pm.

Nel frattempo, per oggi è prevista una prima riunione dei consulenti delle parti con il super perito Giardina per discutere se siano emerse tracce biologiche utilizzabili sulle chiavi di casa che Pierina aveva con sé quando è stata uccisa o sui pantaloncini sporchi di sangue del figlio, Giuliano Saponi. A fine della prossima settimana invece potrebbero esserci anche i risultati preliminari per quanto riguarda le analisi sui filmati della cam3, confrontati col materiale raccolto durante l’esperimento dell’11 febbraio.