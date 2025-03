Manuela inguaia Dassilva. La donna conferma l’incontro con l’amante nel garage

di Francesco ZuppiroliLo avrebbe ammesso singhiozzando. In preda a una forte emozione e commozione. Intervallata da lunghe pause e da sospiri, come quelli che si tirano con la consapevolezza che un attimo dopo succederà qualcosa di importante. E importante per la lunga inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli l’interrogatorio di Manuela Bianchi potrebbe risultarlo eccome. Con quell’ammissione trapelata di aver incontrato Louis Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina e che lui, lo stesso Dassilva, avrebbe prima spiegato a Manuela cosa si sarebbe trovata di fronte aprendo la porta tagliafuoco, per poi spiegarle anche cosa fare: con chi parlare e cosa dire per dare l’allarme.

Sarebbe questo il nocciolo di un interrogatorio durato quasi 13 ore martedì in procura, quando dopo essere stata formalmente indagata per favoreggiamento la Bianchi avrebbe raccontato al pm "finalmente la verità", così aveva riassunto l’interrogatorio il consulente Davide Barzan all’uscita di Manuela dalla procura martedì. Stando ad indiscrezioni su quanto la Bianchi avrebbe detto nel corso dell’interrogatorio fiume, la donna avrebbe per la prima volta tirato in ballo Louis Dassilva, ammettendo che alle 8.09 del 4 ottobre 2023 lei si sarebbe trovata davanti proprio l’ex amante una volta rientrata nel proprio garage in via del Ciclamino. Quegli undici minuti di vuoto (4 e mezzo prima di aprire la porta tagliafuoco e i restanti successivi prima di chiamare il 112) sono dunque stati colmati da Manuela con una versione inedita che, se confermata, andrebbe quindi ad occupare quel posto di ’prova regina’ che, quasi in concomitanza con l’interrogatorio, il filmato della cam3 intanto ha perso.

Tutto ciò che Manuela Bianchi ha reso nell’interrogatorio fiume, i cui verbali sono stati secretati, andrà ora verificato dalla squadra mobile, anche se alcuni riscontri positivi per determinate dichiarazioni e particolari inediti forniti dalla donna sarebbero già arrivate. A supportare il lavoro degli inquirenti nell’interrogare Manuela ci sarebbero alcune intercettazioni chiave in questura – tra Bianchi e Dassilva – e un file audio. Il prodotto di una consulenza fonica sulla registrazione di una telecamera nei garage di via del Ciclamino che avrebbe carpito lo scambio di battute tra Manuela e Louis.

Tuttavia, la caccia alle ’prove’ è appena cominciata, mentre Manuela nello specifico avrebbe ricostruito i minuti di vuoto ripercorrendo il momento in cui si è trovata davanti Dassilva una volta chiusa la basculante del garage alle 8.09. A questo punto, stando al presunto racconto della Bianchi, l’indagato per omicidio l’avrebbe rassicurata, le avrebbe detto di non urlare poiché si sarebbe trovata davanti una donna morta nel vano che porta all’ascensore. Non la suocera, ma una generica donna deceduta. Poi, l’indagato 34enne le avrebbe anche detto chi andare chiamare e cosa dire per dare l’allarme.

Degli ultimi sviluppi trapelati, ne è stato informato ieri in carcere anche lo stesso Louis Dassilva dopo un confronto con i suoi avvocati. E proprio attraverso i difensori l’indagato si è detto "sereno dopo la perizia sulla cam3". "Non era in garage al momento della scoperta del cadavere – hanno chiarito i legali Fabbri e Guidi –. Dopo quanto trapelato, si è limitato a confermare che la mattina del 4 ottobre 2023 si trovava nel suo appartamento e, solo quando Manuela gli ha bussato alla porta per informarlo della presenza di un cadavere nel sotterraneo, è uscito di casa per andare a vedere". Non è infine nemmeno escluso che altre ricostruzioni fatte da Manuela durante l’interrogatorio fiume non portino nei prossimi giorni anche ad un allargamento dell’inchiesta che ora, dopo 17 mesi, conta due indagati: Louis Dassilva per l’omicidio volontario pluriaggravato di Pierina e l’ex amante, Manuela Bianchi, per l’accusa di favoreggiamento.