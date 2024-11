Manuela e Louis, l’incontro: “Com’è stato rivederlo? Nessun incrocio di sguardi”

Rimini, 16 novembre 2024 – A dire di Manuela, non si sono nemmeno guardati. Ieri, quando a sorpresa – pur avendone facoltà – la nuora di Pierina si è presentata in aula per assistere in qualità di parte offesa al conferimento dell’incarico al perito di svolgere gli accertamenti sul filmato della farmacia, i suoi occhi e quelli dell’ex amante Louis Dassilva non si sono mai incrociati. Così afferma, uscendo dal palazzo di giustizia, la Bianchi. Il volto teso, un cerotto sulla tempia e gli occhiali da sole quasi sempre calati sul viso per sbarrare la strada alla fuga di emozioni. Ma la voce non mente. E alla domanda se ci sia stata tensione nell’aula dopo che a quattro mesi dall’arresto per la prima volta è tornata a vedere in faccia l’uomo che accusano di avere ucciso per lei, la Bianchi tentenna per un momento. Poi spazza via i dubbi: “Non ho incrociato il suo sguardo”.

Louis Dassilva, sullo sfondo nella camera di sicurezza, rivede la ex amante Manuela Bianchi per la prima volta dall’arresto (fotoservizio Migliorini)

Louis Dassilva però era lì. Rinchiuso dentro la camera di sicurezza, indossando una giacca blu e una camicia bianca. Sfoggiando una meches bionda su cui i suoi avvocati Fabbri e Guidi ironizzano: “Sta bene, ha ancora cura della persona”. Ma la doppia sorpresa non manca: quella di trovare in aula sia il presunto carnefice di Pierina, che la donna che trovò il cadavere della vittima, prima che il suo ruolo acquisisse sempre più valore sino a diventare per la procura il motivo della furia omicida di Dassilva. “Ho semplicemente usufruito di un mio diritto: quello di essere presente essendo parte offesa. Che molto spesso voi (si rivolge ai giornalisti, ndr) vi dimenticate”. Giustifica così la propria presenza la Bianchi, scortata dal proprio avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan, che sarà anche in questo caso consulente di parte insieme al generale Garofano ed un terzo tecnico da nominare.

“Come è stato entrare in quell’aula con Louis? L’ho visto di sfuggita”, non si scompone ancora la Bianchi. Che ripensando alle due ore circa trascorse nell’ufficio al piano terra del palazzo di giustizia precisa: “Non è una bella situazione in generale. Stiamo aspettando il risultato di un’indagine per sapere chi abbia ucciso mia suocera. Per cui è una cosa che non mi farà sorridere mai”. La Bianchi non ha poi escluso la propria presenza anche in futuro ai prossimi passaggi dell’inchiesta, che ora resta appesa agli esiti di un nuovo incidente probatorio nel corso del quale “abbiamo richiesto di mettere l’accento su tutti quegli elementi individualizzanti del soggetto ripreso nella cam3 del 3 ottobre – ha concluso l’avvocato Nunzia Barzan –. Che non è la rifrazione degli occhiali. Bensì il colore della pelle, il passo veloce, il movimento della spalla e anche il copricapo che indosserebbe il soggetto ripreso”.