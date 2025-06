Manuela non sarà parte civile contro Dassilva

Manuela Bianchi (nella foto) non si costituirà parte civile nel processo eventuale a carico di Louis Dassilva, il senegalese di 34 anni, in carcere da quasi un anno per l’omicidio di Pierina Paganelli. Domani è stata fissata l’udienza preliminare davanti al Gup Raffaele Deflorio. Si annunciano diverse questioni preliminari tra cui, appunto, quali saranno le parti ammesse al procedimento. La decisione della Bianchi, nuora di Pierina, di non costituirsi parte nel processo è stata comunicata ieri dallo Studio Legale Barzan. "Manuela Bianchi, pur profondamente legata alla persona offesa e animata da un sincero e tuttora vivo affetto nei confronti della vittima, ha deciso, per esclusivi motivi personali e familiari, di non costituirsi parte civile nel presente procedimento penale", si legge in una nota. "Tale determinazione è maturata nel segno della riservatezza e del rispetto dovuto alla memoria e alla dignità della defunta suocera, e rappresenta l’espressioni una precisa volontà di non tradurre il vincolo affettivo in una forma di rivendicazione giudiziaria". Inoltre, viene evidenziato ancora, "la scelta di non procedere alla costituzione di parte civile mira, altresì, a evitare qualsiasi strumentalizzazione della posizione personale della Bianchi".