Manuela e il delitto di Pierina: “Ecco perché non ho detto subito che Louis era lì”

Rimini, 1 aprile 2025 – “Accompagnata mia figlia a scuola, alle 8.06 sono arrivata alla rampa, ho aperto la basculante e ho trovato Louis dalla parte della portiera. L’ho abbracciato come sempre e l’ho visto un po’ più tirato del solito, mi ha detto che mi doveva parlare, che c’era verso la porta tagliafuoco una signora che era scivolata, e di andare subito a chiamare il ragazzo del primo piano”.

Sono le parole dette da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, nel corso dell'incidente probatorio davanti al gip di Rimini, Vinicio Cantarini, proseguito per tre giorni consecutivi e ripreso oggi a Storie Italiane con Eleonora Daniele su Rai 1 e visibile anche su RaiPlay.

Nuovo fidanzato di Manuela? Ecco cosa ha detto al giudice

Cosa è successo il giorno del delitto

“Della mattina del 3 non ricordo molto, era un giorno come un altro – ha spiegato –. Mio fratello, saputo dell’incidente di Louis, è andato da lui ma nessuno ha aperto alla porta, poi ha incontrato mio padre che lo ha invitato a salire perché mia figlia era a casa. Quando sono tornata, abbiamo visto Louis sul balcone e l’abbiamo invitato a casa. Si appoggiava per non avere molto dolore, ma non ricordo se zoppicasse. Poi quando è andato via Louis, non siamo più usciti di casa, abbiamo deciso al momento di cenare insieme e di ascoltare l’adunanza. È durata un’ora e 45 minuti, mia figlia la ricordo sempre con noi sul divano. Non ricordo bene di cosa abbiamo parlato, io mandavo messaggi brevi ma non ricordavo neanche del messaggio di preoccupazione per il giorno dopo. Avevo confessato agli anziani che avevo un’altra persona nel cuore e avrei dovuto comunicare la mia decisione se abbandonare i testimoni di Geova o convertire la mia condotta interrompendo la relazione. Quando Loris è uscito, mi sono ricordata di mettere alla porta di mia suocera i panni che avevo lavato e stirato per mio marito, erano le 22.50 e ho fatto attenzione a non fare rumore”.

La mattina in cui è stato scoperto il corpo

E sulla mattina seguente ha raccontato: “Ho spalancato la porta e la signora sembrava non avere vita, arrivava pochissima luce ed era in una posizione anomala per una persona che è scivolata. La cosa che mi ha colpito è stata la sottogonna tagliata a metà. Sono corsa di sopra per le scale ad avvisare il ragazzo moldavo. Non ricordo le parole precise, ma è sceso con me e mi sono resa conto che dietro avevo Dassilva, non so dire quando è arrivato. Facciamo la prima chiamata, ho aperto la porta e Ion ha fatto luce sulla persona e lì mi crolla il mondo addosso, era chiaro che era mia suocera”.

“Volevo spiegazioni”

“Louis mi ha chiesto come mi sentivo, mi ha detto di stare vicino a Ion ma io volevo spiegazioni – ha poi aggiunto –. Ho chiesto a Louis di cancellare cose sul mio telefono che potevano alzare i sospetti su di lui. Ero frastornata quando ho scoperto che era mia suocera, lì ho avuto qualche problema a pensare alla sua estraneità perché l’ha fatta trovare a me. Il primo contatto con lui è stato nel pomeriggio in questura ed ero molto combattuta. Inizialmente non ho detto della presenza di Louis perché non volevo metterlo in cattiva luce prima di chiarire con lui. Decido di raccontare la verità perché sono arrivata al punto di avere paura per la mia vita e quella di mia figlia e voglio protezione”.