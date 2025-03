Il giorno di Manuela, dal faccia a faccia col pm al rischio favoreggiamento: “Sono serena, risponderò”

Rimini, 3 marzo 2025 – “Sono serena. Domani risponderò a tutte le domande che mi verranno rivolte dal pubblico ministero e dagli organi inquirenti”. È granitica nel proposito e serafica nell’atteggiamento Manuela Bianchi, anche nell’ultimo giorno della lunga vigilia che ha fatto da anticamera alla sua ultima resa di sommarie informazioni testimoniali a chi indaga sull’assassinio di sua suocera, Pierina Paganelli. Domani mattina infatti, alle 9.15, la nuora della vittima è stata formalmente convocata in procura dal pm Daniele Paci per rendere nuova testimonianza sul delitto per cui in carcere si trova dal 16 luglio Louis Dassilva, ex amante proprio della Bianchi e, secondo la tesi accusatoria, proprio colui il quale avrebbe ucciso Pierina per difendere Manuela.

Manuela Bianchi, ex amante dell’indagato, con il consulente Davide Barzan

Bianchi possibile indagata per favoreggiamento?

La Bianchi domani varcherà la soglia del palazzo di Giustizia di Rimini in veste di semplice persona informata sui fatti, ma con lei sono stati convocati anche l’avvocato Nunzia Barzan e il consulente criminalista Davide Barzan. Questo aspetto, unito alla già rimarcata importanza delle dichiarazioni e versioni che la Bianchi renderà nel corso della sit, non chiude del tutto la porta in faccia alla possibilità che Manuela possa uscire dalla procura con un’altra veste. Quella di indagata per favoreggiamento. Una discrezione che emergerà solo a seguito di quanto la donna dirà al magistrato e agli agenti della squadra mobile, diretta da Marco Masia.

Di cosa si parlerà nell’incontro col pm

Al centro dell’incontro ci saranno di nuovo le fasi pre e post delitto. Dalla sera del 3 ottobre 2023 quando la donna si trovava nel proprio appartamento di via del Ciclamino 31 insieme al fratello Loris e alla figlia. Al giorno successivo, quando alle 8.06 Manuela viene immortalata rientrare a casa dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Proprio questo momento, dalle successive 8.09 – ora in cui è registrato il rumore dell’apertura della porta tagliafuoco – alle 8.20 quando la telecamera nei garage registra nuovamente rumori nel seminterrato, sarà particolarmente attenzionato da chi indaga. Per capire se il silenzio di Manuela a seguito del ritrovamento del cadavere della suocera possa essere stato in qualche modo condizionato da qualcosa. O da qualcuno.

Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio Paganelli (Foto Migliorini)

D’altronde, già il Tribunale del Riesame aveva messo in luce alcune “stranezze” da parte della Bianchi, come “la ritardata reazione emotiva di Manuela alla scoperta di un cadavere, stranezza che si associa alla singolarità del mancato immediato riconoscimento nel cadavere di colei che era sua suocera e alla singolarità del non aver effettuato essa stessa in tempo più celere la chiamata al Pronto Soccorso”. Tutte valutazioni che verranno domani affrontate con Manuela in persona.

I momenti chiave della settimana

Nel frattempo, l’inchiesta per questa settimana ha altri momenti chiave cerchiati in rosso sul calendario, come l’attesa per i risultati preliminari degli accertamenti sulla cam3 e la relazione dei periti sugli accertamenti supplementari compiuti sui cellulari di Dassilva e sul possibile Dna isolato sulle chiavi di Pierina: entrambi previsti per venerdì.