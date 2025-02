Manuela convocata in procura, focus sul ritrovamento di Pierina

Rimini, 25 febbraio 2025 – Un ruolo da chiarire. Ricostruzioni da ripercorrere. Silenzi da giustificare. Può essere questa la sinossi probabile di quella che sarà l’ultima volta in cui Manuela Bianchi verrà ascoltata per rendere sommarie informazioni testimoniali al pm Daniele Paci e agli agenti della squadra mobile di Rimini.

La nuora di Pierina Paganelli ed ex amante di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto di via del Ciclamino, verrà convocata in procura molto probabilmente domani, con uno slittamento di un giorno rispetto a quanto pronosticato in precedenza.

Manuela Bianchi verrà ascoltata per rendere sommarie informazioni testimoniali al pm Daniele Paci (foto Migliorini)

Se anche la sit dovesse slittare ancora, comunque il confronto avverrà a breve e sarà l’occasione per ripercorrere un’ultima volta la versione della donna non solo per la sera dell’omicidio. Bensì anche per il giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina da parte della Bianchi stessa, la mattina del 4 ottobre ’23. Il tutto dopo oltre 16 mesi di indagine e quindi sulla base di tutti i nuovi elementi accumulati in questo tempo da chi indaga.

La donna, assistita dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan, sinora è parte offesa nel procedimento per far luce sull’assassinio di Pierina Paganelli.

Ma a seguito del prossimo confronto con il pm non è escluso un possibile cambio di scenario per la Bianchi e quindi persino un’iscrizione al registro degli indagati per ipotesi di reato quali favoreggiamento o false informazioni rese al magistrato.

Tutto dipenderà da cosa dirà la Bianchi e dalla valutazione che ne verrà fatta dalla procura di tali dichiarazioni in rapporto agli elementi di indagine.

Manuela, in vista della sit, si è ribadita serena, confidando sabato scorso al Carlino: “Io sarò sincera a dirò la verità, come ho sempre fatto”.

Mentre il pool difensivo della Bianchi ha aggiunto: “Non ci sono riscontri concreti sulla possibilità di un’iscrizione di Manuela al registro degli indagati. Che invece rimane in attesa di convocazione e disponibile a rispondere a tutte le domande”.

Domande che riguarderanno anche quegli 11 minuti di silenzio tra le 8.09 quando la Bianchi avrebbe aperto la porta tagliafuoco del seminterrato, trovando il corpo di Pierina, e le 8.20 quando la telecamera nei garage registra di nuovo rumori dopo 11 minuti di silenzio.