Manuela scarica Louis: “Era lì, nel garage. Mi disse del cadavere”

Rimini, 6 marzo 2025 – Era lì. Secondo il racconto inedito di Manuela Bianchi fornito agli inquirenti nel corso dell’interrogatorio fiume di 13 ore, la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli a Rimini, il suo ex amante Louis Dassilva era lì. Ad attenderla alle 8.06 del 4 ottobre 2023 mentre rientrava a casa dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Era lì Louis alle 8.09, quando la telecamera nei garage smette di registrare rumori nei sotterranei di via del Ciclamino a Rimini. Lì per dire a Manuela Bianchi di non urlare quando, aprendo la porta tagliafuoco che dà sul vano ascensore, si sarebbe trovata davanti una persona morta. Non Pierina, stando a quanto riferito dalla Bianchi al pm, Louis non le avrebbe detto chi fosse la donna morta. Avrebbe detto invece a Manuela che cosa fare subito dopo aver visto il cadavere: con chi parlare, chi chiamare, cosa dire.

Manuela e Louis, ai tempi in cui erano felici. Ora lei è indagata, lui in carcere

“Manuela Bianchi ha finalmente detto la verità, ha collaborato con gli inquirenti”, aveva riassunto Davide Barzan, consulente della Bianchi, martedì sera al termine dell’interrogatorio fiume in procura dopo che la nuora di Pierina è stata indagata per favoreggiamento. Se però questa verità – come emerge dalle indiscrezioni su quanto detto da Manuela durante l’interrogatorio – sia la verità vera sul delitto, resta tutto da scoprire. E spetta alla squadra mobile ora verificare parola per parola ciò che la Bianchi ha sostenuto tirando in ballo per la prima volta Louis Dassilva: scaricando, di fatto, il proprio ex amante. Sempre stando alle prime indiscrezioni, alcune cose avrebbero già trovato riscontro anche grazie a nuovi elementi di indagine come l’audio prodotto da una perizia fonica sulla telecamera nei garage che avrebbe registrato lo scambio di battute tra Manuela e Louis. Oppure alcune intercettazioni sempre dell’indagato e della sua amante in questura, in attesa di essere ascoltati come testimoni la prima volta.

Ma se la versione fornita tra singhiozzi e lunghi silenzi da Manuela agli inquirenti dovesse rivelarsi attendibile, allora quanto emerso nell’interrogatorio fiume potrebbe andare a prendere il posto di ‘prova regina’ che nel frattempo, quasi in concomitanza con l’interrogatorio della Bianchi, ha perso il filmato della ’cam3’. Quella ripresa di una persona che attraversa la via del Ciclamino pochi minuti dopo l’assassinio di Pierina infatti sta vacillando come mai prima d’ora. Dopo che una nota alle parti del collegio peritale ha diffuso un esito preliminare che escluderebbe che l’ignoto ripreso sia Dassilva. Una conclusione giunta sulla base di un’altezza “incompatibile” e determinante al punto da portare il collegio peritale del gip a richiedere un’anticipazione dell’udienza in contraddittorio sui risultati dell’incidente probatorio. L’esito però ha già portato i periti di procura e difesa dei figli di Pierina ad esprimere un parere contrario e a sollevare dubbi sulla possibilità di determinare l’altezza dell’ignoto ai fini di una comparazione. Ponendo invece l’accento sul continuo dell’esperimento con riscontri su colore della pelle e retroflessione della spalla del soggetto.

Il tutto mentre dal carcere Louis Dassilva, informato sugli ultimi sviluppi, attraverso i propri avvocati si è detto “sereno dopo la perizia sulla cam3”. “Non era in garage al momento della scoperta del cadavere – hanno chiarito i legali Fabbri e Guidi –. Dopo quanto trapelato, si è limitato a confermare che la mattina del 4 ottobre 2023 si trovava nel suo appartamento e, solo quando Manuela gli ha bussato alla porta per informarlo del cadavere nel sotterraneo, è uscito di casa per andare a vedere”.