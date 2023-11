Manutenzione al letto del fiume

Proseguono gli interventi sui corsi d’acqua di Cattolica in vista della stagione delle piogge e l’amministrazione comunale rassicura la cittadinanza. Le ditte incaricate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile stanno eseguendo i lavori di manutenzione idraulica dell’alveo del torrente Tavollo, mentre sul Conca sono cominciati gli interventi di pulizia dei corpi arginali e delle golene, ovvero quelle aree di terreno pianeggiante tra il letto di magra del corso d’acqua e l’argine che vengono sommersi durante le piene. "L’attenzione sui corsi d’acqua di Cattolica è sempre molto alta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – sia da parte dell’Amministrazione comunale che della Regione Emilia-Romagna, ente con il quale in questi due anni abbiamo trovato una collaborazione attiva e proficua. Mi preme ringraziare la Regione Emilia-Romagna che è sempre così attenta nel mettere in campo azioni di intervento a tutela dei nostri torrenti e del nostro territorio". Negli ultimi mesi è stato costante il monitoraggio dei fiumi anche da parte dei Comitati di quartieri, specie nel caso del fiume Tavollo, fiume di confine con le Marche e con Gabicce Mare. Ora nei prossimi mesi si attendono interventi pure lungo il fiume Ventena".

lu.pi.