Manutenzione cimiteriale, stanziati 142mila euro per Anthea

L’amministrazione comunale, con determina dei Servizi civici e d’accoglienza del cittadino – ha stanziato oera 142mila euro, per l’anno 2025, "per la gestione, custodia e pulizia dei cimiteri comunali". La somma è destinata "alla Ditta Anthea Srl", società inhouse del Comune di Bellaria Igea Marina (istruttore direttivo incaricato quale responsabile del procedimento è Marina Borghesi". Al momento terminati invece gli interventi di ampliamento per i cimiteri. L’ultimo quello concluso su quello di Igea Marina-Bordonchio. Un’opera da 700mila euro affidato alla stessa Anthea. Finanziato con gli incassi delle prevendite. Si è trattato di un progetto di finanza, con i proventi delle prevendite che hanno coperto i costi per la realizzazione dell’opera- Costruito ex novo un ulteriore edificio in aggiunta a quelli già presenti, per 112 nuovi loculi e 160 nuovi ossari. I costi – Iva compresa, specifica l’amministrazione – per la concessione dei nuovi loculi sono stati fissati 3.112,68 euro per la prima fila dall’alto ai 4.876,53 euro per la quarta fila dall’alto; quelli degli ossari vanno dai 1.008,47 euro per la prima fila dall’alto ai 1.160,28 euro per l’ottava fila dall’alto.