Manutenzione e nuovi asfalti nelle vie Costa e Carducci

Dopo le vie Lugo, Michelangelo, Po, Indipendenza (da sottopasso a via Mazzini), Emilia-Romagna (ponte con Misano e via Gori), da lunedì 12 maggio operai al lavoro su via Costa e ancora su via Carducci. Prosegue il piano di manutenzione straordinaria delle strade di Cattolica.

"Ora partiremo in via Costa, un asse viario che attendeva da anni interventi importanti. Procediamo al rifacimento integrale dei marciapiedi e poi stenderemo il nuovo manto d’asfalto sulla strada. Lavori per i quali abbiamo impegnato oltre 400mila euro – fa il punto l’assessore ai Lavori pubblici di Cattolica, Alessandro Uguccioni –. In via Carducci, abbiamo terminato gli interventi sui marciapiedi e ora passeremo a rifare l’asfaltatura e la messa in sicurezza di tutta la strada. Si tratta di opere per un totale di 150mila euro".