Manutenzioni da 135mila euro per 5 impianti sportivi

Manutenzione straordinaria per 5 impianti sportivi del territorio, un investimento di 135mila euro. L’ok della giunta al nuovo manto in sintetico per il campo da calcetto del centro sportivo San Vito, con la revisione dell’impianto di illuminazione; la realizzazione di un nuovo campo da bocce al Parco Spina Verde di Miramare in via Giubasco; la nuova recinzione ai campi da tennis del circolo di Rivazzurra; la realizzazione nuovo manto di copertura alla Palestra Carim. Infine è compresa la fornitura e posa di un box prefabbricato a servizio del campo sportivo di via della Fiera, che servirà ai frequentatori del centro durante i lavori di ricostruzione degli attuali spogliatoi.