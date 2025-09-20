Marano, giorni contati per il ponte

Crolla il ponte al Marano. Accadrà nella seconda parte di ottobre, quando le ruspe abbatteranno la struttura dell’attuale ponte di viale D’Annunzio. L’intervento è legato ai problemi strutturali evidenziati dalle perizie svolte in passato. Il ponte non è più sicuro, tant’è che da circa un anno la circolazione è limitata mentre gli autobus non possono transitare così come gli automezzi con una massa superiore a 3,5 tonnellate. Per di più le due corsie del ponte sono state ristrette, in modo da limitare il passaggio di due vecoli contemporaneamente. Urge intervenire, ovvero rifare il ponte, ma questo costringerà a una interruzione della circolazione sul lungomare per diversi mesi. Per spostarsi da Rimini a Riccione bisognerà prendere percorsi alternativi. Già oggi l’autobus della linea 11 percorre viale Aosta, viale Portofino e viale Verdi per unire la rotonda al Marano con via Angeloni alla zona Alba.

Il cantiere partirà lunedì, ma ciò non significa che la demolizione avverrà nei prossimi giorni. Durante le prime settimane, fino a metà ottobre, i lavori si concentreranno sulla messa in sicurezza dell’area e sulla creazione di nuovi allacciamenti per le utenze: gas, energia elettrica, acqua e fibra ottica. "Questo garantirà la continuità dei servizi per i residenti, evitando interruzioni durante le fasi successive del cantiere", precisano dal municipio.

Durante questa prima fase di lavori, il transito sul ponte sarà ancora consentito. La viabilità sarà gestita a senso unico alternato con un semaforo. Rimarrà in vigore il divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate. Fatti gli allacci avrà inizio la fase di demolizione e ricostruzione del ponte, spiegano dal municipio, "che si prevede possa concludersi entro la primavera 2026", entro la prima parte di giugno. "Per agevolare il transito dei primi turisti che arriveranno a Riccione durante i ponti festivi (in particolare a Pasqua), il cantiere verrà ridotto per minimizzare i disagi alla circolazione". L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi in cui mancherà un attraversamento stradale del corso d’acqua. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è di circa due milioni e mezzo di euro. L’amministrazione si impegna a fornire aggiornamenti per informare la cittadinanza su eventuali cambiamenti alla viabilità e sui progressi del cantiere.

Andrea Oliva