Marano, il comitato in pressing: "È ora di ‘silenziare’ i locali"

Una vera svolta green per l’area del Marano con un "parco che parta dal mare, opportunamente studiato dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista della fruizione lungo tutto l’asse del torrente. Sarebbe perfettamente inserito nel segmento dell’offerta ‘green’ e sostenibile". È una delle proposte avanzate all’amministrazione comunale dal comitato Riccione nord, nato nel quartiere del Marano. Alle proposte si affiancano anche le critiche e le richieste di cambiamento. Il comitato ha chiesto già prima di Natale un incontro all’amministrazione: "Rimaniamo in attesa". Dopo anni di proposte e progetti dell’amministrazione, mai andati in porto, "dall’accademia per il turismo, all’università, al centro velico, alla colonia Reggiana e così via" il comitato vuole ora tracciare una riga e capire cosa realmente ha in animo l’amministrazione partendo dal fatto che l’ipotesi di un vero e attrezzato parco sarebbe una soluzione apprezzata da tutti, cittadini e turisti.

Ma ci sono anche problemi stringenti a partire dalla rotonda di via Angeloni i cui lavori sono iniziati da alcune settimane. "Vogliamo fare qualcosa all’altezza di Riccione? Cittadini e operatori si attendono un intervento che si anche di immagine e dia la sensazione di entrare in una città turistica". Altro punto interrogativo è il nuovo ponte che andrà costruito in viale d’Annunzio sul Marano. Il comitato teme forti disagi per l’utenza. Non mancano le situazioni di degrado e disordine segnalate alla giunta. Una di queste è l’area ex dancing Sirenella. "Così com’è non rende l’area più ‘attraente’" dice il comitato non senza sarcasmo. Per non parlare di via Gozzano dove "assistiamo a parcheggi ‘creativi’, buche miste e allagamenti frequenti. Serve più manutenzione". Intanto all’orizzonte si guarda all’estate e due sono i punti su cui il comitato chiede soluzioni chiare fin da subito. "Dai locali al Marano, che siano sull’arenile o meno, la rumorosità notturna e diurna continua ad essere un problema. Nessuno vuole trasformare Riccione e il Marano in un dormitorio, ma esistono dei limiti di tollerabilità sanciti dalla legge. Limiti che vengono superati". A complicare le notti al Marano ci pensa anche il capolinea del bus che dalla spiaggia porta i giovani in collina, e avvicinandosi all’alba li riporta al Marano. "Ci chiediamo per quale motivo la stazione di partenza e arrivo per e dalle discoteche sia stata spostata in zona Marano. La transumanza che ne consegue a vari orari notturni tiene svegli turisti, operatori e cittadini". In chiusura "chiediamo di valutare l’ipotesi di installare telecamere di sicurezza lungo il torrente per prevenire fenomeni di spaccio, prostituzione ed eventuali sversamenti illegali".

Andrea Oliva