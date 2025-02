Maratona di eventi con ’Rimini babele’

Tre giorni di eventi culturali con la rassegna Rimini Babele contemporanea, organizzata da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Le date da segnarsi sul calendario sono quelle del 7, 8 e 9 marzo per un fitto weekend di appuntamenti nell’ambito di Cantiere città junior, uno dei progetti di Rimini per la candidatura a capitale italiana della cultura 2026, poi assegnata a L’Aquila.

Si parte venerdì 7 marzo alle 19 con la mostra fotografica Innamorarsi in Riviera al Fulgor, per poi proseguire con la musica dal vivo di Jack Torsani al locale Racine, dalle 21.30 fino a mezzanotte. Il giorno dopo, l’8 marzo, sarà il turno della poesia con uno spettacolo di poetry slam alle 10.30 al Flgor (prenotazione obbligatoria). Durante la giornata saranno poi organizzate visite guidate nei luoghi storici ed artistici della città riservate ai giovani di Cantiere città junior. Nel pomeriggio ci si sposterà invece in biblioteca perchè alle 17.30 andrà in scena l’artista riminese Marina Balducci che insieme ad alcuni colleghi parlerà di illustrazioni. Dalle 21 si chiuderà in bellezza con Una notte al museo, con il Museo della città aperto a tutti fino alle 2 di notte.

Domenica 9 marzo la tappa conclusiva dalla rassegna, riservata ai partecipanti del progetto, prima del loro rientro nelle rispettive città. "Crediamo che questa sia un’occasione unica per lasciare carta bianca alla creatività dei giovani – dicono gli assessori Michele Lari e Francesca Mattei – Dando spazio di espressione e di azione a chi troppo spesso viene relegato ai margini dei dibattiti culturali. Non a caso i giovani hanno rappresentato il cuore di tutto il dossier di candidatura a capitale della cultura per Rimini"

f.t.