Maratona di eventi e musica oggi in piazza Europa per aiutare Filippo Malatesta a riaprire il Kiosko

Tutto pronto a Villa Verucchio. Il Kiosko Il Vincanto, il locale di Filippo Malatesta (nella foto) distrutto dall’incendio doloso del 15 aprile scorso, rinascerà dalle ceneri. Dal giorno del rogo, i verucchiesi non hanno mai smesso di testimoniare la loro vicinanza al cantautore e imprenditore. Torneranno a farlo anche oggi, a partire dalle 16, in piazza Europa, dove è in programma Rikiosko Fest!. Un momento di festa, con tanta musica e buon cibo, organizzato dalla Pro loco di Villa Verucchio per aiutare il rocker a raccogliere i fondi necessari a far tornare in pista l’attività in tempo per l’estate. Esibizioni dal vivo, truck food, un mini-Kiosko Vincanto dove poter bere, magliette celebrative, un corner per la raccolta fondi: questi gli ingredienti della manifestazione che proseguirà fino a sera. Lo stesso Malatesta sarà uno dei protagonisti assoluti, insieme alla sua band. Ma ci saranno sul palco anche tanti altri artisti, come Quartetto Eos, Nashville & Backbones, Andrea Amati, Miami and the Groovers, Davide Dossena, e ancora Federico Mecozzi, Massimo Marches, Sergio Casabianca, Paolo Sgallini, Beppe Ardito e i Kaimani Distratti, Tommy Graziani, Marco Giorgi e molti altri ancora. Sarà un modo per essere vicini a Malatesta e alla sua famiglia, dopo l’incendio (con ogni probabilità di origine dolosa) che ha spazzato via il loro locale nell’arco di una sola notte. Un’iniziativa che si unisce alla raccolta fondi lanciata fin dai giorni seguenti al rogo sul sito Gofundme e che ha permesso finora di raccogliere già oltre 40mila euro destinati alla ripartenza del locale, che era diventato un punto di riferimento per la comunità verucchiese.