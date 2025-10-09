Maratona di eventi per celebrare i 110 anni del Povero diavolo

Tre giorni per celebrare una storia che non ha mai smesso di intrecciarsi con la vita del borgo. A Torriana festa grande per un doppio compleanno: i 110 anni del Povero diavolo e il primo dell’Osteria sociale, nata nel 2024 nello storico ristorante grazie alla cooperativa Aldéia. Da domani a domenica, tre giorni tra sapori, racconti, musica, poesia, ricordi. Non solo per guardare indietro, ma per rilanciare. "Questo non vuole essere un appuntamento autocelebrativo – spiega Samuele Ramberti, uno dei soci della cooperativa – ma un’occasione di confronto e di condivisione, per far emergere ciò che il Povero diavolo ha rappresentato e rappresenta ancora: un luogo di comunità, incontri e crescita collettiva".

L’esordio sarà domani con la mostra fotografica di Pier Paolo Zani e quella su Il focolare e la cucina curata dal Met di Santarcangelo. Poi la musica itinerante di Thomas Bertuccioli & friends e la serata di poesia dialettale con Annalisa Teodorani, Stefano Stargiotti, Germana Borgini, Gilberto Bugli, in un ideale ponte tra la memoria e il presente. Sabato (dalle 15) i racconti di Giovanni Cardelli, Roberto Ballarini, Fausto Fratti e lo stesso Ramberti, prima del monologo L’Osteria di Michele Pagliaroni, poi l’apericena con piatti celebri degli anni d’oro del Povero diavolo, della tradizione romagnola e anche etnici, alla sera musica con jazz e djset. Domenica il cuore dell’evento: il pranzo sotto i tigli con i tavoli condivisi in strada, in perfetto stile sagra, al pomeriggio le danze dell’Uva Grisa e le letture di Laura Partisani. Ramberti lo dice chiaramente: "Ci siamo ispirati a esperienze come la Collina dei Piaceri, ma con un’impronta nostra, che parte dalla comunità e alla comunità torna". Una celebrazione vissuta con il cuore e con il territorio.

m.c.