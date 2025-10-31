Maratona di eventi per ricordare il Maestro

Tre giorni di eventi per ricordare Federico Fellini a 32 anni dalla scomparsa, avvenuta il 31 ottobre 1993. Si comincia oggi al Fellini Museum: visite gratuite a Castel Sismondo (a partire dalle 16) e al Fulgor (dalle 15). E sempre al Fulgor oggi (alle 15) proiezione gratuita di Toby Dammit. Domani alle 17 il cinema felliniano ospiterà, nell’ambito di Tra - Festa delle anime tra due mondi, l’incontro con Carmelo Marabello dal titolo L’Apocalisse non è una cosa seria, la fine del mondo è a Cinecittà. Durante la conferenza lo studioso – introdotto da Marco Leonetti – parlerà del tema della morte nei film e nei disegni di Fellini.

Non mancheranno poi le visite guidate. Domenica si terranno, a partire dalle 11, quelle al Fellini Museum. Ogni tour durerà circa 45 minuti. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.ticketlandia.com. Altre visite guidate sarnno quelle condotte sia domani che domenica dalla storica dell’arte Michela Cesarini al cimitero, davanti alla tomba dove sono sepolti Fellini e Giulietta Masina. La partecipazione è gratuita su prenotazione, per informazioni telefonare al numero 0541.793803 o scrivere una mail a cimiteri.comunali@comune.rimini.it