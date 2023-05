Maratona di note per l’omaggio a Bob Dylan

Rimini celebra Bob Dylan. Grande festa il 24 maggio all’Hobo’s, capitanata da Lorenzo Semprini, che insieme ai suoi musicisti, renderà omaggio al menestrello di Duluth. Per gli 82 anni di Dylan Semprini ha organizzato una vera e propria maratona musicale in suo onore. Dopo essere stato il deus ex machina dei Glory days in onore del ’Boss’ Bruce Springsteen, e aver realizzato il suo ultimo ep (è uscito in streaming pochi giorni fa) dal titolo Come ossigeno, Semprini porterà sul palco del locale riminese Elisa Semprini, Beppe Ardito, Paolo Angelini, Francesco Pesaresi e Riccardo Amadei. L’opening act di Tom Neale aprirà la serata all’Hobo’s, insieme a Luca Grossi.

Frontman della storica band riminese Miami and the Groovers, da anni instancabile animatore del tributo a Bruce Springsteen con i Glory days, Semprini è un artista sensibile, colto, molto attivo nel territorio romagnolo e non solo. Riminese doc, nei tanti anni spesi sopra e sotto il palco Semprini ha acquisito una sicurezza compositiva e una poliedricità di sfumature musicali. Con Bob Dylan il cantautore e musicista riminese ha in comune il quadro astrale: il mese di maggio è grande fonte d’ispirazione per entrambi. Il quinto mese dell’anno è da sempre fondamentale per la vita e la carriera di Dylan, che proprio nel maggio del 1963 pubblicò un album chiave per la sua carriera, The Freewheelin, che conteneva anche il famosissimo singolo Blowin’ in the wind, divenuto manifesto del movimento per i diritti civili, dopo che Dylan stesso lo eseguì davanti a Martin Luther King durante un’epocale manifestazione di protesta a Washington. In 60 anni di carriera Bob Dylan ha eseguito questo singolo migliaia di volte, spesso stravolgendolo e rendendolo quasi irriconoscibile alle prime note.

Durante la serata Semprini e i suoi musicisti non potranno eseguire tutte le oltre 100 canzoni composte dal menestrello di Duluth. "Ma ci proveremo – assicura – partendo da alcuni dei suoi brani più celebri: da Knockin’ on Heaven’s Door a Blowin’ in the Wind, passando per Like a rolling stone, Just like a woman, Lay lady lay, Vision of Johanna". Per maggiori informazioni e prenotazioni sull’evento, rivolgersi al numero 329.2933669.

Prima dell’omaggio a Dylan, Lorenzo Semprini sarà impegnato con altri concerti. Tra questi anche quello a Roma, il 22 maggio, al Velvet, durante il quale il cantautore riminese si esibirà in versione acustica con Alessandro Salvioli, Massimo Marcone e Francesca Corritore.

Rosalba Corti