Maratona in pista con le stelle della console

Quattro serate... galattiche. Insieme alle più grandi stelle del firmamento della musica elettronica internazionale. È in rampa di lancio l’astronave musicale di Galactica Nye, il festival che traghetterà Rimini verso il 2024 facendo ballare fino alle prime luci dell’alba il popolo della notte. Da oggi a lunedì primo gennaio uattro eventi in compagnia di re e regine della consolle, in altrettante location simbolo della movida riminese. Si comincia stasera al Rockisland, mentre domani il festival si sposterà sulla pista dell’Altromondo studios. La sera del 31 la Fiera di Rimini si trasformerà in una maxi discoteca per l’appuntamento clou del festival, la grande festa di Capodanno targata Galactica. Gran finale lunedì 1 gennaio, quando il festival si concluderà sulla pista da ballo del Cocoricò a Riccione, vero e proprio tempio della musica elettronica.

Pronti a sbarcare in Riviera migliaia di appassionati della club culture, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, per quattro notti di pura adrenalina. Nome di punta di questa edizione sarà il collettivo tedesco Kraftwerk composto da Ralf Hutter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen, pietra miliare della musica elettronica mondiale e pionieri assoluti del genere. Alle console si alterneranno leggende come Carl Craig, con la sua techno made in Detroit, l’ambassador globale della club culture italiana Marco Carola, e ancora la stella della scena elettronica spagnola Indira Paganotto, l’eclettico deejay e producer francese I Hate Models, una della personalità artistiche italiane della techno più importanti a livello internazionale come Luca Agnelli e Chris Stussy, uno degli astri nascenti della scena olandese. Senza dimenticare l’esibizione di deejay Ralf, la techno berlinese del producer Patrick Mason, il duo 999999999 rivelazione dell’hard techno italiana e molti altri artisti. Una line up sorprendente con 27 artisti per un festival lungo quattro notti, che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica elettronica.

Le prevendite sono disponibili sul sito https://galacticafestival.com/nye23/. Gli appassionati hanno la possibilità di acquistare biglietti singoli o pacchetti per tutte le serate. Disponibili anche convenzioni con gli alberghi della Riviera.