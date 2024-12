Maratona musicale per il benvenuto al 2025

Bellaria Igea Marina si prepara a brillare di luci e musica per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo con una grande festa che coinvolgerà tutta la città. Martedì 31, il viale pedonale Paolo Guidi diventerà una discoteca a cielo aperto, accogliendo cittadini e turisti per una serata indimenticabile. Nell’ambito del programma natalizio Bim Christmas, il Capodanno diffuso torna con sette palchi e tanti spettacoli, pensati per tutte le età. Alle 20.30, in piazza Matteotti, si darà inizio ai festeggiamenti con il ‘Cartoon and cosplay party’, un evento per bambini e famiglie. Dalle 23, il viale si riempirà di musica e spettacoli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Sul palco della stazione si esibirà Moreno il biondo con il suo ‘Grande evento’. Al palco Le vele, Mattia Vocalist e Ludmilla & Melissa dancers animeranno il ‘Dj set space invaders’. In via Pascoli, i ‘Margò80’ porteranno un tocco retrò, mentre Pierpaolo Foti farà ballare tutti con il suo dj set in via Tirreno.

In via Dante, Radio Bruno presenterà l’"Hit parade party", mentre in via Lamone il comico Omar Fantini e I poveri di sodio intratterranno il pubblico con il loro show. Oltre alla musica, Bellaria Igea Marina offrirà tante altre attrazioni: la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza don Minzoni, il villaggio di Natale e l’ascensore di Babbo Natale in Piazza Matteotti regaleranno momenti di magia e divertimento per tutta la famiglia. "Torna il consolidato Capodanno diffuso – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – un’occasione per vivere la piazza insieme e rafforzare il senso di comunità. Invito tutti a partecipare, sia concittadini che visitatori per vivere un’esperienza unica in città e condividere il piacere di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, in un’atmosfera calorosa e coinvolgente che renderà questa notte indimenticabile per tutti".