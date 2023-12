Maratona per i Rolling Stones col doppio concerto dei Rangzen

Tutto si poteva immaginare per il 2023, fuorché di poter ascoltare dei brani inediti dei Beatles o dei Rolling Stones. Eppure è accaduto: gli Stones hanno pubblicato il loro nuovo album, Hackney Diamonds, ed è uscita Now and then, dolce ballata di John Lennon rivisitata da Ringo Starr e Paul McCartney. E allora chi se non i Rangzen, il gruppo riminese protagonista nel 1999 (al teatro Novelli) del memorabile concerto Like a Rolling Stone, tributo a Jagger e compagni in occasione dell’uscita del disco Bridges to Babylon, poteva di nuovo cimentarsi con la musica degli Stones?

La band lo farà oggi e domani al teatro Tiberio (inizio alle 21) con un doppio concerto. Il primo ripercorrerà il periodo dei mitici anni dal 1963 al 1969, mentre la seconda serata accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio nella musica dei Rolling Stones dagli anni ’70 a oggi. La selezione – soffertissima – dei brani sarà indicativa di gran parte della musica che hanno creato gli Stones dal 1963 a oggi: tanto blues, tanto rock, passando per il funk, le ballate, fino alla psichedelia e al punk. Il gruppo dei Rangzen ha abituato a sorprendere e rendere partecipe il pubblico. Non poteva mancare, con il nuovo disco degli Stones, questo omaggio alla band che ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica a cavallo tra due secoli. La formazione sul palco, salvo imprevisti, sarà formata da: Claudio Cardelli alle chitarre; Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto; Francesco Cardelli, chitarra e basso; Enrico ’Ciuk’ Giannini alle tastiere e Marco Vannoni a batteria e tastiere. Non potevano mancare alcuni ospiti per questo grande evento. Confermata la presenza del bassista Claudio Citarella, già presente nel concerto del 1999 (tornerà da Nizza per unirsi ai Rangzen), Andrea Garavelli alle percussioni, Alessandro Bolsieri al sax e Kautar Ben Sellam Jamai che duetterà per Gimmie Shelter e altri brani. Biglietti su www.liveticket.it.

Rosalba Corti