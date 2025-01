Marcello (FdI): "L’ospedale va riconosciuto in zona disagiata"

"Chiedo alla giunta regionale appena insediata, con un atto formale, specifico e dedicato, di riconoscere l’ospedale di Novafeltria in zona particolarmente disagiata". Questa la richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, durante il primo consiglio regionale.

"Già in passato sono stati prodotti diversi atti per chiedere di risolvere la questione – dice Marcello – da parte di sindaci, direttori generali Asl, comitati cittadini. L’alta Valmarecchia comprende un territorio molto esteso, dove si intrecciano tre regioni e 4 province, con una dislocazione abitativa molto sparsa. La quarta area interna della regione, dove si trovano importanti aziende che occupano migliaia di lavoratori. Un territorio montano, dove la percorrenza è limitata, per via della rete stradale non sempre adeguata e le rigide condizioni climatiche.

Per questo servono degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi per l’assistenza ospedaliera. Le Regioni possono prevedere presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate, distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento, 60 minuti dai presidi di pronto soccorso. Per questo chiedo che l’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria venga riconosciuto ospedale in zona disagiata, dotandolo di un pronto soccorso con personale dedicato e formato, un reparto di medicina e uno di chirurgia anche in forma di day hospital o day surgery."