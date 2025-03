Marcello (FdI):: "Rivedere i parcheggi dell’ospedale"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello torna a sollevare il problema della carenza cronica di parcheggi presso l’Ospedale Infermi, evidenziando il disagio per pazienti, visitatori e personale sanitario. La situazione è particolarmente critica nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale e del Pronto Soccorso, dove sono presenti anche strutture sanitarie private, studi medici, una farmacia e la caserma dei carabinieri forestali.

Marcello denuncia inoltre una disparità di pagamento rispetto ad altri ospedali dell’Ausl Romagna, sollecitando la gratuità della sosta per le prime 3-4 ore e totale dal lato del Pronto Soccorso, con un sistema che impedisca abusi, come un QR code sulle dimissioni dei pazienti.

Il consigliere chiede trasparenza sui dati economici: chi gestisce i parcheggi, a quali condizioni e quanto incassa annualmente l’Ausl. Inoltre, ricorda che nel 2021 i vertici tecnici dell’Azienda avevano promesso soluzioni, tra cui un nuovo parcheggio e un’estensione della sosta gratuita oltre i 15 minuti attuali.

Marcello sollecita infine la Regione a verificare l’esistenza di un progetto per un parcheggio multipiano, fondamentale per migliorare la viabilità e i servizi in un’area sempre più congestionata.