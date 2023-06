Marcia di protesta sabato contro la ’nuova’ Adriatica

I residenti di Santa Giustina si preparano ad attraversare la via Emilia, per protesta. La manifestazione avverrà sabato, dalle 17,30 alle 19. Il comitato torna sulle strisce pedonali con un corteo di protesta contro il progetto della nuova Statale 16 che, per la zona nord di Rimini, prevede il passaggio a fianco dell’autostrada. Il che signicherà lambire l’abitato di Santa Giustina. "Allo stato attuale – ricorda il comitato – Anas ha di nuovo chiesto la proroga della Via (Valutazione di impatto ambientale), scaduta per la seconda volta dal 2013. Inoltre il finanziamento andrebbe rivisto alla luce dell’aumento dei costi. Avevamo scritto al ministero a marzo, nessuno ci ha risposto".