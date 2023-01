Marciapiedi più larghi per una Regina a misura di tutti

Cattolica sempre più città aperta e inclusiva. Tante le iniziative: l’educatrice o educatore di plesso, lavori pubblici con marciapiedi più adeguati, abbattimento delle barriere architettoniche e libero accesso alle spiagge libere, nuovi alloggi con il co-housing alla Rsa. "Abbiamo ripensato il servizio di assistenza educativa scolastica erogato dall’amministrazione comunale – spiegano i Capigruppo di Maggioranza – per rispondere con adeguatezza ai bisogni educativi speciali di alunni ed alunne, per dare una garanzia del diritto allo studio e al lavoro che sta riscontrando ampia soddisfazione da parte delle famiglie e del personale educativo". Dalle scuole alla fruizione degli spazi pubblici: "Nella scorsa primavera abbiamo realizzato un’azione congiunta con gli uffici del Suap e dei vigili urbani per permettere a tutti di usufruire degli spazi comuni, limitando la concessione di suolo pubblico alle attività economiche, condizionandola al passaggio di tutti i tipi di utenze – proseguono i capigruppo – in quest’ottica stiamo affrontando una generale riqualificazione dei marciapiedi presenti a Cattolica garantendo la larghezza minima di 90cm prevista dalla normativa come nelle arterie cittadine più problematiche, via Verdi e via Ferrara, che saranno riqualificate".