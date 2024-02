Marciapiedi, verde pubblico e spazi didattici

Marciapiedi dissestati e manutenzione carente del verde pubblico a Rivabella e a Rivazzurra . Carenza di spazi nella scuola elementare ’Lagomaggio’ a Rimini sud. A segnalare le problematiche ’stradali’ è Claudio Mazzarino, presidente dell’associazione Quartiere 5: "Avvallamenti, dissesti e buche pericolose per i pedoni in via Coletti a Rivabella. Evidente la mancanza di manutenzione del verde pubblico sul nuovo lungomare, in stato di abbandono con erba alta, alberi non potati e aiuole incolte". "A Rivazzurra in via Da Vinci 200 metri di marciapiede, compreso l’ingresso del sottopasso ciclopedonale – lamenta un residente – sono da tempo impraticabili. Un cartello invita i pedoni a passare... sulla strada!" "La scuola di Lagomaggio va potenziata, ampliando gli spazi utilizzabili", la richiesta di Andrea Pari (foto), consiliere Lega.