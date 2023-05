Marco Bezzecchi re del Gp di Francia, il bacio di mamma e il papà si taglia i baffi: "Gliel’avevo promesso"

Rimini, 16 maggio 2023 – Per Marco Bezzecchi una vittoria con i baffi, anzi senza. E una dedica particolare a mamma Daniela. "Me lo aveva promesso. Mi aveva detto: oggi mamma ti faccio un bel regalo. Me l’ha fatto eccome...". Mamma Daniela è tornata da Le Mans con un dono in più, mentre papà Vito con una cosa in meno. "Ogni promessa è debito – sorrire il padre del pilota – Appena sono rientrato a casa, era l’una e mezza nella notte, mi sono subito tagliato i baffi". Papà Vito non ci ha pensato su due volte dopo il rinnovo della scommessa fatta nel post gara in diretta televisiva.

Quella di Marco, sul circuito di Le Mans in Francia, è stata una vittoria senz’appello, conquistata con un martellare continuo di giri veloci. Un ritmo che ha sfiancato gli avversari, tra chi ha mollato e chi è caduto. Non ha tolto la concentrazione al pilota riminese nemmeno la penalità subita dopo il sorpasso su Marquez. Seconda vittoria in carriera in MotoGp, secondo posto in classifica generale a un solo punto da Pecco Bagnaia, e un paio di baffi in meno. Il Bez nel dopo gara lo fatto capire con un sorriso grande, non vedeva l’ora di tagliarsi quei baffetti. D’altronde una promessa è una promessa e dopo la prima vittoria nel box del Bez se l’erano detti: "Ci facciamo crescere i baffi fino a quando non si vince ancora".

“Era una cosa nata così – racconta ancora Vito – per scherzo. Così me li sono fatti crescere anch’io. Poi una scommessa è una scommessa. A mia moglie sarebbe anche piaciuto che me li fossi tenuti, ma non si può non onorare una promessa, porta male. Così sono tornato a casa e nella notte tra domenica e lunedì, era già tardi, me li sono tagliati. Penso che faranno anche gli altri ragazzi del box. Anzi: forse qualcuno l’ha già fatto...". Nel frattempo mamma Daniela si culla il suo Marco. Dopo la gara tra baci e abbracci e il ritorno a Rimini, ieri, non una parola di più dopo quelle ‘rubate’ dai microfoni di Sky. D’altronde i genitori del Bez hanno sempre preferito stare lontani dai riflettori, tifando sempre anche se distanti da telecamere e microfoni. Ma la passione e i risultati di Marco cominciano a diventare una costante e la famiglia Bezzecchi è pronta a riunirsi per la prossima gara che si disputerà in Italia, al Mugello. Lì sarà un tripudio di bandiere tricolori. E’ la casa di Ducati e il circuito dove Valentino Rossi riempiva gli spalti. Rossi che ha seguito Bezzecchi con i propri consigli nel pre-gara in Francia, per migliorare la partenza e stare lì con i migliori fin dai primi giri.

Intanto la famiglia del ’Bez’ prepara le valigie. Vito, Daniela e le due sorelle di Marco, che vivono fuori Rimini, si ritroveranno al box del Mugello a fare il tifo. A mancare sarà un paio di baffi.