Marco Croatti fermato dai soldati israeliani: “Sono pronto a farmi arrestare”

Rimini, 2 ottobre 2025 – È successo l’inevitabile. Ieri intorno alle 20 sono cominciate le operazioni dell’esercito israeliano contro la Global Sumud Flotilla. La Marina israeliana ha iniziato l’abbordaggio a 70 miglia da Gaza, fermando via via tutti gli attivisti a bordo delle barche della missione umanitaria. Tra i fermati i riminesi Marco Croatti, senatore del M5s, e la giornalista Michela Monte. Mentre scriviamo, le operazioni erano ancora in corso.

Dopo le 20 non siamo più riusciti a parlare al telefono con Croatti. “Ci hanno interrotto tutte le comunicazioni”, ci ha scritto in un messaggio. Ieri pomeriggio prima dell’abbordaggio il senatore aveva detto: “Siamo ormai prossimi a Gaza. L’allerta è massima perché la notte scorsa diverse navi militari israeliane si sono avvicinate alle nostre barche, intimidendo i nostri equipaggi e disattivando le comunicazioni”.

“C’è grande tensione – aveva aggiunto Croatti – E siamo consapevoli che nelle prossime ore potrebbe succedere qualunque cosa. Siamo pronti, non opporremo resistenza se gli israeliani saliranno a bordo per quello che sarebbe un atto di pirateria contro una missione umanitaria. Sapevamo dal primo momento a cosa saremmo andati incontro”.

Croatti ha ribadito anche ieri: “Sono pronto a farmi arrestare”. In serata Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha fatto il punto sulla situazione: “Abbiamo parlato con il governo di Israele affinché non vi fossero azioni violente. Gli italiani fermati o arrestati – dipenderà dal loro atteggiamento – verranno poi espulsi e riportati il prima possibile in Italia”. “Ho tenuto i contatti con il nostro senatore Marco Croatti finché è stato possibile – dice il leader del M5s Giuseppe Conte – Ci aspettiamo che il ministro Tajani si attivi immediatamente per garantire l’incolumità e il rilascio di Marco e degli altri attivisti italiani. Nessuno tocchi loro un capello”.