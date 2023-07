Marco Morosini si schiera con il Mystfest "Un evento che va difeso e potenziato"

"Il Mystfest va difeso, anzi addirittura potenziato", parola di Marco Morosini che interviene nel dibattito che infiamma l’estate cattolichina. Il designer scende in campo per difendere il festival del giallo, al centro di attacchi da parte degli operatori perché "poco funzionale all’arrivo dei turisti". "Si deve continuare a credere nella cultura e riflettere sul fatto che i frutti di eventi come questo non si vedono nell’immediato ma a lungo termine _ dice Morosini _ Il Mystfest resta il biglietto da visita di Cattolica in Italia e nel mondo e la rappresenta da 50 anni. Dobbiamo crederci perché la cultura non è mai abbastanza. Certe città come Cannes e Venezia, sono famose grazie anche alla cultura, al cinema e all’arte. Cattolica è conosciuta anche per il Mystfest". Poi precisa: "Questo non significa che vanno ridotti gli eventi di massa o di promozione per l’incoming turistico, che possono portare persone e pernottamenti nell’immediato _ dice Morosini _ ma non possiamo confonderci, la cultura ha un suo percorso che nel tempo identifica un luogo, portando benefici inestimabili. Il Mystfest va difeso dai cattolichini e dagli operatori. Ben venga una settimana di eventi come quella dell’ultima edizione". A settembre si terrà un confronto su risorse, promozione ed eventi.