Marco Onofri celebra 25 anni di immagini e vita

Il fotografo di fama internazionale Marco Onofri celebra oggi, nel suo studio in via Serpieri 18/A a Rimini, un traguardo importante: i 25 anni di carriera, segnati da collaborazioni con realtà di livello mondiale come Fondazione Bocelli, Lavazza e Technogym, e dall’incontro con grandi personalità come Bill Clinton e Valentino Rossi, senza mai perdere il legame con la sua terra, la Romagna.Un anniversario che avrebbe dovuto festeggiare lo scorso maggio, ma che ha scelto di unire ad altre tappe significative della sua vita professionale e personale. Per Onofri, la fotografia non è solo lavoro, ma una vera e propria vocazione, un’arte che ha plasmato la sua vita e con cui desidera raccontare storie, emozioni e volti che restano impressi nel tempo.

La festa racchiude diverse celebrazioni: il compleanno di Unica, lo studio dedicato ai ritratti fotografici aperto due anni fa, che solo da inizio anno ha visto arrivare a Rimini più di 2.000 persone provenienti dai luoghi più remoti della penisola per realizzare uno o più ritratti firmati Marco Onofri; il trasferimento da Cesena a Rimini dopo vent’anni di attività nella città natale; e, non da ultimo, il rebranding dell’agenzia di comunicazione Senape, che da questo mese prende ufficialmente il nome di Marco Onofri Studio.

L’evento, che si svolge in uno spazio a pochi passi dall’Arco di Augusto, dove traspare la passione e la dedizione di una vera bottega medievale, è aperto al pubblico dalle 19 alle 22 con il djset di Rivoluzione Romantica e i drink curati da Racine e, come afferma lo stesso Onofri, "numerose sorprese", mentre una vivace campagna sui social ha già catturato l’attenzione di oltre 300.000 persone, confermando l’interesse e la curiosità suscitati dal suo lavoro.

"Voglio ringraziare tutti, uno a uno – sottolinea Onofri – perché senza questo legame di fiducia non avrei potuto raggiungere tanti obiettivi".La festa di oggi non è solo un brindisi al passato, ma anche e soprattutto un nuovo inizio: un’occasione per celebrare la passione, l’energia e la creatività di Onofri, e per condividere con chi lo ha sostenuto e accompagnato in questi anni la gioia di ogni traguardo raggiunto, rafforzando il legame con chi crede nella sua visione e nel potere della fotografia di raccontare emozioni e storie.

Riccardo Bianchini