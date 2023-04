Marco Pantani e i campionissimi del ciclismo Mostra celebra il passaggio del Giro d’Italia

A Riccione è in arrivo la mostra di Miguel Soro intitolata ‘Marco Pantani e i campionissimi’, che celebra il grande ciclismo. Non è casuale la data dell’apertura, prevista sabato 13 maggio alle 18 a Villa Franceschi. In questo giorno, infatti, la Romagna sarà grande protagonista del Giro d’Italia con la nona tappa a cronometro. A raccontare le grandi pagine del ciclismo saranno i ritratti e le gesta dei corridori che hanno imbastito la storia di questo leggendario sport. Ma l’esposizione vuole essere anche un omaggio a Marco Pantani, l’indimenticabile Pirata, e a Ercole Baldini, il ‘treno di Forlì’. Sono in tutto diciotto le opere realizzate dall’artista di fama internazionale Miguel Soro, ex ciclista spagnolo che nei suoi lavori esprime la sua immensa passione per questo sport leggendario, realizzando opere che con il suo personale stile immortalano i più celebri campioni in sella alle loro inseparabili biciclette. Nel percorso espositivo due sale sono dedicate ai due miti del ciclismo nati in Romagna. Alcune di queste opere sono state realizzate espressamente per la mostra. Nelle altre sale sono esposte opere dedicate ad altri famosi campioni del passato e del presente che hanno segnato la storia del ciclismo, tra questi: Alfredo Binda, Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Francesco Moser, fino a Filippo Ganna.

Il pubblico potrà avventurarsi in questo fantastico viaggio dal 14 maggio al 4 giugno, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero. In occasione dell’inaugurazione è in programma una live performance dell’artista Miguel Soro. A Riccione questa vetrina trova un naturale contesto, è qui infatti che nell’ambito del progetto Romagna bike experience si svolgono numerosi eventi dedicati a ciclisti professionisti e appassionati delle due ruote.