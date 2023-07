Marco Scarlatti è il re del giallo

Con ‘Il buio sulle dune’ lo scrittore romano Marco Scarlatti, classe 1953, ha vinto il cinquantesimo Premio Gran Giallo città di Cattolica. La sua opera, tra le 209 in concorso, è stata scelta all’unanimità dalla giuria formata da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni e Carlo Lucarelli, nonché da Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, Franco Forte e Simonetta Salvetti. Chiara la motivazione: "Ci sono storie noir che non hanno bisogno di un colpevole, e gialli che fanno dell’indagine un momento catartico per il lettore, che attende la soluzione del caso come una panacea per ogni male, non solo i propri. E poi ci sono scrittori che con gusto, e con un buon senso della frase, riescono a restare in bilico su questi sentieri, portandoci fino in fondo senza mai cadere. Da una parte o dall’altra".

Scarlatti, che vedrà pubblicato ‘Il buio sulle dune’ nella collana Il Giallo Mondadori, con ‘Chi porta il serpente’ era giunto in finale nell’edizione 2022 del Premio Tedeschi; è autore di racconti pubblicati in antologie collettive e di quattro romanzi: ‘L’anno del Drago’ (L’Erudita, 2012), ‘Tempo di morte, tempo di coraggio’ (finalista all’edizione 2015 del torneo letterario ‘IoScrittore’), il noir ‘Giovani come la notte’ (Mds, 2019) e il libro di fantascienza ‘Il giorno dell’uragano’ (Kipple 2021), vincitore del Premio Kipple 2021. Il Premio Tedeschi, istituito nel 1980 in omaggio al primo direttore de Il Giallo Mondadori e al traduttore Alberto Tedeschi è andato a Roberto Zannini per il romanzo ‘Il secondo modo di fare le cose’, mentre il Premio Alan D. Altieri assegnato dalla redazione di Segretissimo Mondadori è andato alla spy story ‘Emerson Ray – Prodigal Son’ di Denise Jane (Denise Antonietti).

Con i Cineasti in erba e Geronimo Stilton oggi il MystFest chiude con la giornata dedicata ai ragazzini. Dalle 21 in poi in piazza Primo Maggio verranno proiettati i sette cortometraggi noir realizzati dagli alunni delle scuole primarie di Cattolica nell’ambito del progetto Cineasti in erba, inserito nel più ampio Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Il progetto è coordinato da Laura Gallotta con la supervisione di Gianluca Melappioni, del regista Antonio Bigini in collaborazione con l’associazione Approdi e del sound designer Gianmaria Gamberini.