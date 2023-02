Rimini, mare a secco e isolotti: cosa succede. “Lo strano fenomeno scatenato da bassa marea e alta pressione"

Rimini, 21 febbraio 2024 – Il mare si è ritirato tanto che alcuni hanno gridato allo tsumani. Che ovviamente non c’è stato. Per capire cosa è accaduto basta guardare la colonnina della pressione e le maree. Mentre in televisione sfilavano le immagini dei canali di Venezia a secco con le barche appoggiate sui fondali, passeggiando lungo le coste si poteva ammirare una spiaggia lunghissima e isolotti spuntare dall’acqua.

Nessuna Atlantide, ma banchi di sabbia che si formano dopo le mareggiate a svariate decine di metri dalla battigia, in attesa che le correnti spingano il materiale ancora una volta sulla costa. Il livello del mare era talmente basso che sono spuntati anche i banchi.

Il fenomeno è dovuto a tre fattori, spiega il meteorologo Pierluigi Randi di MeteoRomagna. "Di per sé queste basse maree non sono un evento raro, ma in questo caso sono coincise con altri fattori. Qualcuno ha pensato che il basso livello del mare potesse essere legato all’assenza di piogge e alla siccità che sta colpendo vaste aree del Paese, ma in questo caso le piogge non c’entrano nulla. A determinare le maree sono le componenti astronomiche, è sempre stato così. Ma in questi giorni le maree estremamente basse si sono unite a un altro fenomeno: l’alta pressione. Di norma la pressione si attesta sui 1013 millibar. La scorsa settimana, invece, siamo arrivati anche a 1040 millibar. Dobbiamo pensare a una colonna di aria che spinge sul mare, che è un fluido e può comprimersi. Nella giornata di ieri eravamo a 1030 millibar".

A questo si è aggiunta l’assenza di vento e di conseguenza di moto ondoso, cosa che ha fatto percepire ancor più l’arretramento del mare. Il bel tempo e le temperature miti a richiamare miglia di persone sulla spiaggia hanno fatto il resto con un bombardamento di immagini sui social.

"Nei prossimi giorni l’alta pressione comincerà a diminuire e verso il fine settimane avremo un peggioramento delle condizioni atmosferiche". Niente più spiaggia che si allunga a dismisura, scogli che riaffiorano o imbarcazioni nei porti che si abbassano rispetto alle banchine fino a scomparire. Dopo l’acqua alta portata dal maltempo alcune settimane fa, in porto si sono viste le acque bassissime.

Nei prossimi giorni il mare tornerà quello che ricordiamo e se lo si vorrà vedere sarà bene munirsi di ombrello.