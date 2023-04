Mare Adriatico per tutti In barca da Rimini a Parenzo La solidarietà va a gonfie vele

"Una veleggiata che coinvolge gli armatori delle barche da diporto e dà spazio a persone di ogni condizione fisica, mentale e culturale", il velista Werther Mussoni ha annunciato ieri in conferenza la veleggiata inclusiva che partirà venerdì 21 aprile dal Marina di Rimini per concludersi circa 16 ore più tardi sulle coste croate di Parenzo. Le iscrizioni, entro il 16 aprile, sono aperte a barche e equipaggi a un costo simbolico di 5 euro. Cinque anche le categorie delle imbarcazioni ammesse sulla base delle lunghezze fuoritutto; si va da un minimo di 6,51 a oltre i 13 metri (per info e iscrizioni, [email protected]). Vento permettendo le vele si spiegheranno in notturna e c’è un perché. Fra i protagonisti di questa traversata lunga 80 miglia infatti spiccano anche i non vedenti. A confermarlo è Joseph Fiorini di Marinando: "parteciperemo alla veleggiata con un equipaggio composto interamente da ipo o non vedenti, escluso lo skipper. I ragazzi hanno sviluppato di più gli altri sensi che gli consentono di regolare le vele meglio di chiunque altro, inoltre navigando in notturna la privazione sensoriale è "relativa". Insieme a Marinando l’altro organizzatore della veleggiata è Esplora, associazione sportiva focalizzata sia sulla disabilità che sulle attività veliche. "Grazie a una barca fornita dal Marina di Rimini – spiega Silvia Battarra collaboratrice di Esplora – facciamo i corsi di vela per i ragazzi che hanno disabilità psichiche, ma anche tutta l’autonomia necessaria per compiere le manovre in barca e divertirsi al pari degli altri ragazzi, una volta arrivati sul posto effettueremo anche una visita nella città di Parenzo". La veleggiata è stata organizzata con l’obiettivo di abbattere le barriere della disabilità e coinvolgere gli armatori interessati. Dopo la lunga pausa pandemica, ecco infine la quarta edizione che si terrà con il contributo della Marina di Rimini e con il patrocinio del Comune. Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la salute e sociali, ha parlato di un’iniziativa "che si basa sull’idea dello stare insieme".

Andrea G. Cammarata