Mare d’inverno, la soddisfazione dei bagnini: "Tante persone agli eventi, c’è grande richiesta"

Successo per le iniziative promosse nei giorni scorsi dal comitato ‘Le Spiagge di Cattolica’, in spiaggia e al mare, riscuotendo consensi da parte di giornalisti, blogger, ed alcuni turisti, giunti fino in riviera per assaporare il mare d’inverno. "L’andamento di eventi come quelli promossi a metà febbraio – spiegano i bagnini promotori dell’iniziativa – offrono lo spunto per mettere in pista alcune considerazioni: in spiaggia si sta bene anche nei mesi invernali ed il mare d’inverno funziona. La sinergia con altre categorie economiche è essenziale e la nostra proposta ha riscontrato una buona affluenza portando un ottimo ritorno di immagine e di pubblicità a tutta Cattolica ed alla sua zona a mare anche in mesi come questi invernali". Iniziative, come anche quella degli igloo a Natale in piazza Roosvelt, dunque fanno riflettere sull’importanza di voler destagionalizzare da parte di numerosi operatori cattolichini, bagnini in primis. E il mare d’inverno funziona.