Mare d’inverno Le colonie comprate sono le ex Gori

Non sono le ex colonie Leonesse ad essere state acquistate nei giorni scorsi dall’immobiliarista Gianni Ottoboni con le colonie Fiat, ma due colonie Gori. Le ex Leonesse sono di proprietà Ambrogiani, titolare della Sigma, macchinari per il taglio piastrelle. L’ex Mare d’Inverno è stato comprato per 1,5 milioni. L’auspicio è che sia il primo passo verso il recupero di un’area strategica del territorio. da anni in stato di abbandono e degrado.

Ottoboni ha spiegato di puntare a mettere in pista un’aggregazione societaria in grado di investire circa 40 mlioni di euro, realizzando un villaggio turistico con bungalow in legno e una quota di residenziale a basso impatto.