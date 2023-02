Mare e acque termali per il benessere di 900 anziani riminesi

Sono circa 900 gli anziani riminesi coinvolti nel progetto biennale Thalassà, promosso da Comune Rimini e RiminiTerme, in collaborazione con i centri sociali, e volto a favorire percorsi di vita sani tra le persone della terza età e a ridurre l’incidenza e la gravità delle malattie. Dalle piscine terapeutiche e riabilitative per il miglioramento e il mantenimento delle capacità motorie al centro benessere, con percorso relax e prevenzione in ambiente marino, il tutto utilizzando gli elementi della talassoterapia, passando per un’ampia spiaggia organizzata per le attività ludiche e un centro marino termale. Questi i punti salienti del progetto, presentato dall’assessore Kristian Gianfreda e da Ivan Gambaccini e Massimo Ricci, amministratore e direttore generale di RiminiTerme: ad esso si aggiungono la predisposizione di palestre di ginnastica motoria e cardiovascolare e un poliambulatorio per la prevenzione sanitaria. Oltre al focus sulla promozione del benessere psicofisico, all’interno dell’iniziativa si articolano anche delle attività di socializzazione finalizzate al contrasto all’isolamento sociale