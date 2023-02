Mare fuori, la serie del momento

La serie tv del momento si chiama ‘Mare fuori’. È una serie televisiva ambientata nell’Ipm di Napoli e racconta le storie intrecciate di una serie di ragazzi che si trovano nel carcere minorile. Proprio all’interno di questa struttura i giovani troveranno amicizie e amori, ma faranno prima di tutto un lavoro su se stessi e un percorso di crescita personale. All’interno dell’Ipm vengono seguiti da istruttori che, inevitabilmente, si legano emotivamente a loro. Una volta terminato il percorso i detenuti escono maturati e pronti ad affrontare la vita all’esterno.

Questa serie attrae molto anche i ragazzi adolescenti, come noi, perché parla di coetanei che spesso per un semplice sbaglio si rovinano la gioventù. La serie è molto interessante perché insegna a tutte le generazioni ma in particolare alla nostra di non commettere gli stessi errori di questi ragazzi.

Luca Casadei

e Greta Cangini III A,

Agata Antonelli e Giorgia Bertuccioli III C,

Linda Clementi III D

e Luca D’Antonio III E