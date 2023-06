Mare mosso, rinviata l’uscita ecologica

Rimandata la ’Giornata ecologica’ a cura del Circolo Diportisti. Come ogni anno era prevista, per oggi, una uscita in mare a ’caccia’ di plastica e rifiuti, da riportare al porto. L’evento sarà riproposto probabilmente domenica prossima (da confermare). Il ritrovo sarà alle 9 al gazebo del Circolo. Uscita in mare per la raccolta "di rifiuti e relitti", col supporto dei sub, e pulizia dell’arenile da parte di scolaresche e scout. Rientro alle 11,30, quando verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.