Mare più accessibile Ecco la sedia speciale

Si è svolta ieri mattina a Cattolica la cerimonia di consegna della sedia Job presso l’Ultima Spiaggia bagno 117 da parte dell’Associazione Rimbalzi Fuori Campo. Si tratta della realizzazione del progetto "Un Mare per Tutti" proposto dalla classe IVB della scuola primaria Repubblica, risultato vincitore del Premio Etico 2023 sostenuto da Riviera Banca all’interno dell’undicesima edizione della "Giornata della Diversabilità". La sedia Job ha la funzione di far accedere all’acqua tutte quelle persone con difficoltà motorie che altrimenti ne sarebbero precluse. I gestori della spiaggia 117 hanno messo a disposizione gratuitamente il bagno del proprio stabilimento per persone con disabilità fruitori della spiaggia libera, inoltre si sono presi in carico la manutenzione della passerella che permette l’accesso al mare per tutte le utenze e pure la custodia di questa nuova sedia che sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta, sarà possibile rivolgersi presso l’ufficio della spiaggia stessa per richiederla.

lu.pi.