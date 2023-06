“Mare pulito, venite a Rimini”. Tuffi contro le fake news: riapre il Boabay

Rimini, 17 giugno 2023 – L’estate deve prendere il largo... E i bagnini, per far capire a scettici e indecisi che la Riviera si è già messa l’alluvione alle spalle, che qui si può fare vacanza "come e più di prima" e che "il mare è pulito", tornano a gettare le reti, pardon il parco in acqua.

Oggi a Rimini riapre il Boabay, il grande parco acquatico galleggiante tra i bagni 47 e 62. I titolari degli stabilimenti che fanno parte del consorzio ’Le spiagge Rimini’ hanno atteso un po’, prima di decidere la data di inizio stagione del Boabay. "Ma visto come stanno andando le cose, cioé non molto bene – dice Mauro Vanni, il titolare del bagno 62 e presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud – abbiamo deciso di anticipare un po’ i tempi rispetto a quanto si era inizialmente previsto". E così il Boabay (inaugurato nel 2016) riparte da oggi.

Sulla decisione quanto ha pesato la fiacca partenza della stagione balneare?

"Purtroppo il calo di vacanzieri, e in particolare quelli stranieri, c’è ed è piuttosto evidente – ammette Vanni – Aprire subito il Boabay, per noi, ha un doppio significato. Il primo: mostrare ai turisti che a Rimini, così come nel resto della Riviera, la stagione turistica è partita normalmente e senza conseguenze per l’alluvione".

E l’altro motivo?

"Far vedere che l’acqua è pulita, e non ci devono essere timori per la qualità del nostro mare. Paghiamo ancora le conseguenze di tante, troppe fake news circolate sul nostro mare. E gli esami sulle acque fatti finora la dimostrano (anche nell’ultimo monitoraggio erano stati rilevati valori anomali solo in tre tratti del Riminese, subito rientrati, ndr )".

Insomma: un tuffo contro le bufale?

"Esattamente. Dobbiamo far passare il messaggio che la situazione in Riviera è assolutamente normale e qui si può fare vacanza come e più degli anni scorsi. E che il mare è in buone condizioni. Paure e timori sono infondati".

Basterà?

"Riaprire subito il Boabay di certo non risolverà tutti i problemi, ma è un segnale che vogliamo dare. Vi aspettiamo a Rimini per un’altra stagione di tuffi, sole e divertimento".