Marecchia, cura anti-alluvioni. Scavi per aumentare la portata

Si scava nel Marecchia per contenere le ondate di piena e limitare i rischi di esondazioni in città. Sia con l’alluvione in Romagna del maggio 2023, che con gli eventi atmosferici che hanno colpito la provincia a settembre e ottobre, il livello del Marecchia è salito in maniera preoccupante, tenendo in apprensione la città. Oggi la Regione prevede opere per migliorare la portata d’acqua del fiume e alzare la soglia critica del fiume in occasione ad eventi meteorici eccezionali. Il dipartimento regionale per la sicurezza territoriale e la protezione ha avviato da alcune settimana il primo lotto di lavori per il ripristino delle opere idrauliche di difesa delle sponde del Marecchia, che interessa i comuni di Rimini e di Santarcangelo. Per quanto riguarda Rimini, l’intervento vuole far tornare il deviatore del Marecchia, nel tratto compreso tra il ponte degli Scout e quello di via Coletti, com’era originariamente. Ma non si tratta di ridefinire gli argini. L’obiettivo è ripristinare l’originaria portata d’acqua, ma questo lo si può fare scavando il letto del fiume. Verrà asportato lo strato di materiale che si è depositato nel corso del tempo, per una profondità di circa 70 centimetri. Questo incrementerà così considerevolmente la portata d’acqua del fiume nel tratto vicino alla foce, consentendo un miglior deflusso, e nel caso di mare mosso e di venti che limitino il deflusso delle acque in Adriatico aumenterà la portata de fiume, alzando quindi anche la soglia critica in occasione delle piene. Un’operazione di pulizia per eliminare piante, cespugli e la ghiaia depositatasi nel tempo. Il progetto è stato finanziato con 380mila euro con ordinanza del 28 settembre del 2023, emanata dopo l’alluvione del 16 maggio dello stesso anno.

"L’attenzione sul fronte della sicurezza idraulica è alta – sottolinea l’assessore all’ambiente Anna Montini – Questi interventi realizzati dalla Regione potranno contribuire a ridurre i rischi legati alle piene dei fiumi". Lavori che vanno a "irrobustire il piano degli interventi che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti anche attraverso il completamento del piano di salvaguardia della balneazione, che racchiude misure e opere mirate ad innalzare la capacità del sistema idraulico e fognario per far fronte a fenomeni meteorici sempre più intensi".

Andrea Oliva