Marecchia Dream Fest ‘extra large’. Cinque giorni a suon di musica

Il Marecchia Dream fest quest’anno si fa in cinque. Più di venti artisti, oltre cinquanta associazioni di volontariato, un grande parco, tre serate dedicate ai dj set e un villaggio all’insegna del divertimento. Da domani fino domenica, passando per il Primo maggio, torna l’evento che apre le porte di Rimini alla bella stagione, direttamente dalle rive del Marecchia, all’ombra del ponte di Tiberio. Sul grande palco del Villaggio dei dreamers si susseguiranno band, artisti e dj tra cui Annalisa Teodorani insieme a Chiara Raggi, i dj set firmati da Melody Mecca e Bradipop e tanto altro ancora. Una sesta edizione più estesa rispetto agli anni scorsi per un lunghissimo fine settimana per tutti, dai grandi ai più piccoli con musica e giochi, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera.

"Unire i contenuti di un contesto festaiolo al significato del Primo maggio è fondamentale – dice Daniele Maggioli, direttore artistico dell’evento –. Quest’anno abbiamo cercato di unire diverse sfumature insieme, dal cantautorato fino ai dj set, senza dimenticare la quota dedicata al rap. Giovedì, giorno della Festa dei lavoratori, durante i concerti ci saranno dei momenti curati dai sindacati per parlare di lavoro e soprattutto di sicurezza".

I motori si stanno già scaldando per il grande inizio, quello di domani, in scena dalle 18 fino a mezzanotte con stand, food truck, gonfiabili e giochi per i bambini. A inaugurare il palco saranno i Bliss, con un tributo ai Nirvana, per poi lasciare spazio ai set del Satellite music club. Un vero e proprio antipasto, per anticipare la giornata del Primo maggio, festeggiata con una maratona musicale di dodici ore, da mezzogiorno fino a mezzanotte. Ad alternarsi sul palco dieci artisti, una line up di livello targata Kali Black, The Hype, Panjea, Chiara Raggi insieme ad Annalisa Teodorani e altri. Nelle vesti di conduttori quest’anno ci saranno Raymond Solfanelli e Emanuele Tumolo. A chiudere la giornata di musica una serata di dj set, firmata da NickStardust e Bronz.

Spazio anche ai dibattiti sul tema del lavoro con gli interventi di Cgil, Cisl e Uil di Rimini, ad aprire la mattinata. Il festival prosegue poi venerdì, sempre a partire dalle 12 per un’altra giornata in musica. Alle 14 il live dei The Blue trio e dei The Employees, alle 18 un tuffo nella storia dei locali riminesi con il dj set firmato dalla Melody Mecca. Sabato si replica con il villaggio che apre le sue porte alle 12, per dare il via fino alla serata curata dal Bradipop club. Gran finale domenica con il djset di False Prophet dalle 14, fino ai titoli di coda con la musica dance di Marco De Santi.

Federico Tommasini