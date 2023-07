"Marecchiese, basta promesse: servono i fatti"

La ’nuova’ Marecchiese finisce per l’ennesima volta fuoristrada. La spugna gettata dall’architetto Edoardo Preger e dal suo team di esperti, che la Provincia aveva chiamato per progettare il nuovo tracciato e la viabilità della Marecchiese, complica così non solo il futuro della strada ma dell’intera vallata. "L’iter avviato nel 2020 dalla Provincia di Rimini e dai comuni con l’architetto Preger doveva concludersi nel 2021. Due anni dopo non sappiamo neppure quale strada prenderà", allarga le braccia il portavoce del comitato Valmarecchia Futura, Alessio Amantini. "Nonostante abbiamo richiesto da mesi e con insistenza un incontro pubblico per conoscere lo stato dell’arte, non ci è stata data alcuna risposta". Preger, nell’ultimo tavolo di confronto con la Provincia e i Comuni, ha deciso di mollare l’incarico vista l’impossibilità di trovare una soluzione condivisa. Il 26 luglio è previsto un nuovo incontro tra il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e i colleghi della Valmarecchia, per provare a ridisegnare un piano che porti a una Marecchiese più sicura e più scorrevole. "Sono le istanze che chiede il territorio, non i capricci di una categoria – fa notare Amantini – Ci auguriamo che il 26 venga fatta finalmente chiarezza. Non si può più aspettare. Con la situazione attuale della Marecchiese, che ha superato i limiti della sopportazione diventando una strada comunale da monte a mare, senza una viabilità adeguata, la Valmarecchia sempre più si spopoli perdendo famiglie e imprese".

L’ex presidente della Provincia Riziero Santi ha accusato il comitato di essere il colpevole di questi ritardi. Amantini rimanda le accuse al mittente. "Il protocollo del nulla di Santi si è purtroppo dimostrato tale. Per incapacità o scelta politica la gestione dell’ex presidente ha rallentato un processo non più eludibile". Con l’ingresso in campo del ministero delle Infrastrutture e trasporti e di Anas, per la ’nuova’ Marecchiese si prospettava un futuro. I nodi crucialida sciogliere restano i tratti tra Ponte Messa e Ponte Baffoni e l’abitato di Secchiano e – soprattutto – lo snodo di Ponte Verucchio. Il prossimo incontro del 26 luglio regalerà un’accelerata?

m.c.