"Marecchiese, è il momento di accelerare"

Marecchiese, è ora di accelerare. E immettersi in strada. "Se non ora, quando?" domanda ironicamente il comitato Valmarecchia Futura. Quattro mesi fa, al teatro Sociale di Novafeltria, Anas ha presentato il quadro esigenziale per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della Ss258. Il documento – "già dentro il portone principale delle opere pubbliche del governo Meloni", osserva il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI) – è stato trasmesso da Anas il 15 giugno al Mit e agli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. "Siamo in una fase di alto interesse che vede coinvolti tutti gli attori", sottolinea il comitato che ora auspica "l’inserimento del progetto nel Prit", il Piano regionale integrato dei trasporti. La richiesta, condivisa dai sindaci della vallata, è già stata inviata al presidente della Regione Michele de Pascale e all’assessore Irene Priolo. L’obiettivo è progettare la Marecchiese "pensando al futuro e in sinergia con le infrastrutture nevralgiche che dovranno accogliere e smaltire il traffico proveniente dalla valle".

Da anni la priorità è la stessa: dimezzare i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza. Tutti d’accordo, almeno sul principio. Restano invece distanze sui metodi e sui tempi. Il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ha lamentato la mancanza di un coinvolgimento diretto dell’amministrazione provinciale chiedendo "un incontro ufficiale con i tecnici incaricati per avviare un vero percorso di condivisione della proposta progettuale". Nicola Marcello ha puntato il dito contro gli amministratori "dormienti" che si svegliano "solo quando incontro Anas per fare il punto sulle opere di questo territorio".

Ora il comitato invita le istituzioni a "fare squadra". Le ipotesi preliminari di tracciato presentate da Anas delineano due situazioni distinte. In alta valle c’è accordo unanime sull’intervento di riqualificazione del tratto Pontemessa-Ponte Baffoni, sul ripristino del Ponte Prena e sull’allargamento della carreggiata, oltre a un nuovo collegamento Ponte Baffoni-Ponte Santa Maria Maddalena. Dal comune di Verucchio fino a Rimini, invece, i sindaci chiedono un confronto tecnico con Anas prima di esprimersi, soprattutto in relazione all’ipotesi di un terzo casello in zona Fiera e il coordinamento con la futura variante della Ss16. Il comitato Valmarecchia Futura rivendica un dialogo costruttivo con i sindaci "per un’infrastruttura indispensabile alla vita della valle". Per arrivare al traguardo, oltre al via libera già ottenuto dal presidente Giani per il tratto toscano, "serve ora il consenso della Regione Emilia-Romagna per proseguire le attività e arrivare in tempi ragionevoli a un progetto finanziabile".