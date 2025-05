Marecchiese, messa in sicurezza. Anas fa rapporto alla cittadinanza

Lo avevano promesso e ora è ufficiale: Anas presenterà ai cittadini dell’alta Valmarecchia l’iter progettuale per la messa in sicurezza della statale 258 Marecchiese. L’appuntamento per una nuova viabilità, è per venerdì 30 maggio alle 18.30 al teatro Sociale di Novafeltria, organizzato dal comitato Valmarecchia Futura che si batte da anni per chiedere una strada più larga, veloce e sicura. Dopo i recenti incidenti stradali che hanno bloccato per ore l’alta valle, il comitato aveva sollevato disagi: "Con la chiusura di un tratto della Statale 258, per rimuovere auto o tir ribaltati, siamo arrivati all’assurdo. Per non parlare di altri incidenti che hanno fermato nelle scorse settimane la viabilità per ore. La statale è pericolosa e inadeguata. La stessa Anas, nella sua ultima analisi, ha confermato che l’infrastruttura non è più idonea a supportare il volume e la tipologia di traffico attuale". Dopo i cambi dirigenziali in Anas e al ministero dei trasporti, oggi il comitato annuncia l’appuntamento a fine maggio: "Un aggiornamento è doveroso. Confidiamo che siano presenti non solo i cittadini ma anche autorità e amministratori. Sono stati invitati tutti gli amministratori locali, coinvolti dalla Marecchiese, le associazioni di categoria e il Segretario di Stato di San Marino. Serve accelerare il processo per un nuovo progetto di viabilità". La richiesta rimane la stessa da anni: dimezzare i tempi di percorrenza della Marecchiese, aumentandone la sicurezza e tutelando i centri abitati con tragitti nuovi e alternativi, allargando anche la carreggiata.

Rita Celli