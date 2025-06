Marecchiese, servono 400 milioni: "Governo pronto a finanziare i lavori"

"Se ci sarà condivisione sul progetto della nuova Marecchiese, da parte di tutto il territorio, andremo avanti e avvieremo i cantieri per stralci. I soldi? Il governo li troverà". Ad assicurarlo, ai 200 presenti l’altra sera a Novafeltria in un teatro Sociale gremito è stato Galeazzo Bignami, ex viceministro alle infrastrutture e ora capogruppo di Fratelli d’Italia. Di soldi ne serviranno molti: il progetto di Anas per la nuova Marecchiese, illustrato a Novafeltria dall’ingegnere Luca Bernardini – a capo della direzione tecnica di Anas – prevede opere per 400 milioni di euro. Tanto servirà per la nuova Marecchiese, non più in grado di sopportare gli attuali volumi di traffico: fino a 20mila veicoli al giorno in alcuni tratti.

Nel progetto elaborato da Anas lungo i 44 km dal confine con la Toscana a Rimini, sono previste 4 varianti, con la realizzazione di nuovi tratti della Marecchiese per bypassare i centri abitati di Novafeltria, Secchiano, Villa Verucchio (con collegamento alla circonvallazione di Corpolò), infine il tratto tra San Martino dei mulini e Sant’Ermete. Il progetto "tiene già conto delle fasce di rispetto fluviale, delle zone di possibili dissesti idrogeologici, delle aree archeologicamente significative a Verucchio". La carreggiata della nuova Marecchiese sarà larga 10,5 metri, mentre l’attuale è (in molti tratti) è meno di 6,5 metri. Soluzioni tutte condivise da Valmarecchia futura, il comitato che si batte da anni per una nuova Marecchiese e ha organizzato l’incontro di venerdì, in collaborazione con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello e l’assessore ai lavori pubblici di Novafeltria Fabio Pandoli. "L’obiettivo – spiega Alessio Amantini, portavoce del comitato – era avere un progetto concreto. Anas l’ha fatto. Ora andrà approfondito e bisognerà capire e valutare come intervenire per ognuno dei 5 stralci. Ma finalmente siamo sulla strada giusta". Dal palco Bignami ha assicurato che "le risorse verranno stanziate, non appena sarà riconosciuta la pubblica utilità dell’opera e si arriverà alla progettazione esecutiva. Se c’è coesione di tutto il territorio, si va avanti". Il progetto sarà ora sottoposto al vaglio dei Comuni interessati e delle autorità competenti. Ma "è già stato inserito – sottolinea Marcello – nell’accordo di programma tra il governo e Anas".

L’attenzione al progetto per la nuova Marecchiese è forte, come testimoniato dalla presenza a teatro di vari sindaci e assessori di quasi tutti i comuni della Valmarecchia (compreso Verucchio, mancava Santarcangelo), del segretario di Stato al territorio di San Marino Ciacci, del senatore del M5s Croatti. Presenti per FdI, oltre a Bignami e Marcello, l’europarlamentare Cavedagna e i parlamentari Colombo, Spinelli e Buonguerrieri.